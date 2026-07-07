詹天文周六麥花臣開處女騷 怕觀眾熱情搞到爆喊要備紙巾

詹天文（Windy）今年生日時曾許願希望能舉行首個個唱，很快她便夢境成真，她將於今個星期六（11日）晚上，在麥花臣場館舉行《CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》演唱會。

詹天文練新舞步兼操體能

Windy這幾天也忙於排舞和練歌，她表示今次學了一些新舞步，在演唱會中也特別安排了一Part快歌Medley，因此她除了練舞外也同時練習體能，有足夠體能才能在舞台上充分發揮舞蹈中那份勁度，帶給大家賞心悅目的效果。

詹天文歌單改完又改力求驚喜

Windy同時表示演唱會歌單也和音樂總監改了很多次，希望揀選獻唱的歌曲會令現場觀眾感到驚喜，她自己也非常滿意整個編排。她並不擔心會否忘記歌詞，反而她害怕表演時會因為大家的熱情反應而流淚，為了以防萬一，她已叮囑在台上必定要預備紙巾。Windy續說已確定表演嘉賓，不過暫時賣關子未肯透露嘉賓名字，但她深信必定能和這位嘉賓在台上擦出火花，令大家掌聲不斷。

