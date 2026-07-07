盧瀚霆31歲生日雷暴無阻粉紅奇蹟 逾千神徒用愛淹沒維港兩岸：希望你哋會繼續為我感到驕傲

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今日適逢31歲生日正日，大批追隨教主多年的神徒極具默契身穿粉紅色上衣，走遍九龍各區進行生日應援慶祝，尖沙咀多棟大廈外牆巨型屏幕滿佈教主身影，播出AL歌舞片段極具氣氛。在尖沙咀鄰近地鐵站、巴士站中，廣告燈箱與屏幕亦一樣展出Anson Lo巨型頭像生日海報及播放影片，配以粉紅色為主調的裝飾，吸引近百粉絲於車站打卡。

三百人神徒風雨不改結集粉紅人海

神徒們先到觀塘APM商場參與慈善氣球義賣，亦紛紛以「教主碼頭」為打卡行程終點站，力撐免費乘搭天星小輪的限定活動，與渡輪船內裝飾打卡，超過三百位神徒風雨不改於碼頭外聚集，派發應援手幅、旗幟及T裇，結集成一片粉紅人海！

神徒受訪力撐盧瀚霆新劇新歌

一組粉絲到地鐵站打卡後接受訪問，祝教主生日快樂之餘，透露約好今晨十點展開打卡慶祝行程，由又一城、觀塘再到尖沙咀各地點打卡，在大受歡迎的慈善氣球義賣上更排隊超過一小時，足顯對教主的忠實支持！粉絲們亦為AL即將展開新劇拍攝加油，答應播出時一定會收看；音樂上則希望：「即管放膽去嘗試你鍾意嘅音樂，我哋一齊陪你開拓唔同嘅音樂層面！」不論情歌或跳牆歌曲都會支持。神徒們亦期待下半年MIRROR演唱會，樂見團員之間互相合作擦出新火花加入新元素。

遊客好奇詢問教主是誰

另一組粉絲於天星碼頭外受訪，即使冒着風雨仍迎喜地到來，直指今日正午已出發：「我哋風雨不改、一樣咁開心！」首先到觀塘支持慈善氣球義賣再到天星碼頭打卡，並透露享受免費渡輪之遊，已經坐來回兩轉船程，亦帶備公仔到場與巨型屏幕打卡合照。其中一位神徒更表示現場有遊客好奇詢問盛典主角身份，她亦旋即踴躍介紹偶像及音樂影視作品，略盡綿力助AL進一步闖出國際。

雷暴警告下神徒互相照顧

今年7.7酷熱高溫不再，卻出現了雷暴警告，神徒們在彩蛋出現前夕，撐起雨傘互相照顧，其實雨勢轉小，神徒收起雨傘，拿出粉紅氣球，齊聲高呼「盧瀚霆！生日快樂！」情緒十分高漲。

盧瀚霆驚喜彩蛋送祝福

晚上7時，大電視播出Anson Lo送給神徒的驚喜彩蛋，向來把自己生日當作也是神徒生日的他，送上滿滿的生日祝福。「生日快樂！咁多位神徒大家好，係咪好驚喜見到我呢，一齊唱生日歌先， 三 二 一！」Anson Lo之後續說：「最緊要係每一日都過得好有愛、互相支持，希望你地喺追我的路途當中，都一定會好有愛，亦都可以攞到好多的能量啦！辛苦你地，依家大熱天時，都仲去等我、去聽我講野，知道你地都好攰、好熱，但是你地都仲依然去守候住我，好多謝你地！」Anson Lo感謝大家的每一個祝福，在「大一歲」的同時亦要保持年輕，但最重要是「希望接下來我嘅工作同表演，都會令你哋而感到驕傲。」 對於Anson Lo送上的彩蛋，全場神徒先是一齊跟著唱生日歌，其後再靜心聽教主的分享，最後再一齊拍手歡呼大叫「盧瀚霆！Oppa！盧瀚霆！Oppa！」，令「教主碼頭」尤如嘉年華現場。

盧瀚霆後援會第五年請搭天星小輪

盧瀚霆國際後援會繼續發揮互助互愛及宣揚愛的精神，連續第五年於7月7日Anson Lo盧瀚霆生日當天請全港市民及遊客免費乘搭天星小輪（尖沙咀中環線），而今年除「教主碼頭」及天星小輪外，尖東港鐵站、尖沙咀巴士站及大樓外牆均有生日應援。後援會亦於今天推出限定粉紅氣球套裝在Popup Store售賣，並將全數收入不扣除成本，撥捐慈善機構，因而吸引了不少善心人仕支持。大批神徒一早到商場排隊，高峰時有近千人，工作人員以派籌形式控制人流，而喜獲「777」號碼籌的神徒成功得到呼歡聲。

盧瀚霆寵粉在「家書」上簽名

另外，向來竉粉的Anson Lo，日前出席完後援會為其舉行的生日會後，特地換上另一造型，由亞博趕到《Anson Lo & Sontos -【Amour ♡ Love】Popup Store》打卡。Anson Lo一到步，即在「家書」上簽名，其後在每一打卡都讓花姐拍片兼影相，看到Family Tree神徒出席活動時的大合照亦有停下來欣賞。