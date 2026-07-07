甄子丹臉帶血跡妝容首次曝光 《CAINE》轉戰香港故宮拍攝

甄子丹成為史上第一位在荷里活巨製中自導自演的華裔演員，衍生自《殺神John Wick》系列，由他自導自演的外傳動作片《CAINE》，連日來於香港取景。繼前天在屯門青山禪院開工，《星島頭條》（7日）再直擊團隊轉場，移師香港故宮拍攝。甄子丹續以失明殺手Caine（祈恩）造型現身，臉上帶有血跡的妝容首次曝光。

甄子丹趁休館日開工

動作巨星甄子丹身兼導演、主演的荷里活電影《CAINE》移師到香港故宮文化博物館平台位置取景。昨天是星期二，為故宮文化博物館休館日，劇組選擇這天拍攝，既可避免打擾遊客，亦可讓拍攝過程更為順暢。甄子丹繼續以失明殺手Caine（祈恩）的造型登場，他戴上黑超，拿著劍杖（外觀為拐杖，內藏長刀），臉上帶有血跡的妝容是第一次曝光。

《CAINE》開拍天公造美

現場所見，大批工作人員在博物館出出入入，忙於搬運大量攝影器材、道具，以及一車車的戲服，準備工夫做到足。天公造美，拍攝時未有落雨，外景拍攝進行得相當順利。拍攝期間，劇組安排替身試位及度位，替身協助完成wide shot及背部的鏡頭，其後，甄子丹親自上陣，補拍多個大頭特寫鏡頭。甄子丹以西裝上陣，戴上太陽眼鏡，有型有款，拿著劍杖慢慢行。見門口有兩名侍衛把守，而甄子丹的臉上亦帶有血跡，似乎正拍攝角色受傷或打鬥的戲份。每次拍完一個鏡頭，甄子丹都緊張地睇playback，又不停同工作人員研究走位，態度認真、專業，把失明殺手的神髓演得入型入格。

甄子丹呈現香港文化獨特面貌

據悉，《CAINE》故事以歐洲為背景，劇情也會交代主角Caine的成長背景，甄子丹特意把香港納入外景地，除了在大嶼山天壇大佛、屯門青山禪院之外，有指取景地還有「水鄉」大澳、堅尼地城、蘭桂坊、天星碼頭等景點，甄子丹希望透過鏡頭，為《CAINE》注入東方元素，把香港文化面貌向外國觀眾呈現。