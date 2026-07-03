肥媽2千萬別墅超巨型花園曝光 親自落田採摘有機菜自給自足 曾患重病需服用類固醇治療

72歲的「肥媽」Maria Cordero，近年經歷了喪偶及健康亮起紅燈等人生低谷，狀況一度讓粉絲們深感擔憂。然而肥媽展現了她一貫的堅韌與樂觀，近日在社交平台上分享了她在農田裡務農的影片，不僅曝光了她市值2千萬港元的大埔三層別墅的巨型花園，更讓粉絲看到她走出陰霾、重拾笑顏的愜意生活。影片中，肥媽頭戴一頂闊邊草帽，打扮樸素地穿梭在她的花園中，並親手採摘親手種植的潺菜，臉上洋溢著大豐收的喜悅。

肥媽豪宅花園建植物王國

從影片中可見，肥媽的私家花園佔地甚廣，規劃井井有條。她以紅磚砌成多個整齊的菜圃，裡面種滿了各式各樣的蔬果。除了她正在收割、長得極為茂盛的潺菜外，旁邊還有番茄、辣椒等農作物，綠意盎然，生機勃勃。肥媽更像專家一樣，一邊剪菜一邊向網民分享種植心得，解釋如何透過修剪讓蔬菜長得更茂盛。整個花園儼如一個小型植物王國，讓肥媽一家能隨時享用最新鮮的有機蔬菜，讓上自給自足的田園生活。

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肥媽近年歷喪夫喪犬身體抱恙

肥媽自2020年丈夫Rick因病離世後，獨居的她將心靈寄託在家中的寵物身上。然而今年五月，她養育多年的愛犬Barney亦不幸離世，讓她心碎不已。禍不單行的是，此前她更因身體不適入院，檢查後發現肺部「有粒嘢」，幸好最終證實為良性，但仍需服用類固醇治療。在經歷喪偶、喪犬和健康警號的多重打擊後，肥媽的堅強令人敬佩。如今，她透過領養新小狗「Money」和專注於園藝，慢慢治癒傷痛，重新展現燦爛的笑容。

肥媽於沙巴擁4千呎複式豪宅

事實上，肥媽不僅在香港擁有豪宅，她在世界各地亦有不少物業。早前她就曾公開位於馬來西亞沙巴的4千呎複式豪宅，據悉那是她與亡夫的愛巢。該豪宅空間極為寬敞，客廳足以放下三張大型梳化及一張七人飯桌，屋內更設有旋轉樓梯，氣派十足。最令人羨慕的是，露台外就設有私人泳池，可以一邊暢泳，一邊欣賞遼闊山景。不論是香港的田園別墅，還是沙巴的度假豪宅，都反映了肥媽多年來努力工作的成果。

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