Angelababy楊穎穿小背心攜子出遊 白滑肌膚晒纖腰 9歲「小海綿」身高已過媽媽肩膊

37歲的Angelababy（楊穎）近年事業歷經高低起伏，因曾捲入巴黎「瘋馬秀」爭議，演藝事業沉寂多時。近日有網民在主題樂園捕獲她與兒子「小海綿」的身影，母子二人享受著溫馨的親子時光，當天Angelababy一身休閒打扮，但依舊星味十足，纖瘦的身形和絕佳的狀態，完全看不出已是一個9歲孩子的母親，引發網民熱烈討論。

Angelababy楊穎穿小背心晒水蛇腰

當天Angelababy的打扮以簡約舒適為主，她身穿一件黑色貼身小背心，大方展露其完美肩頸線和纖細手臂，大晒水蛇腰，身材管理得宜，下身搭配同色系的寬鬆闊腿褲及白色運動鞋，整體造型隨性又不失型格。Angelababy戴著搶眼的紅色牛仔帽，並將一頭長髮編成辮子，加上一個黃色大髮飾，少女感十足。即使戴著太陽眼鏡，但她的精緻五官和白皙皮膚依然出眾，近照在網上曝光後，獲得不少網民讚她凍齡，並且看不出已為人母。

相關閱讀：Angelababy激罕晒比堅尼照 豐滿上圍蜜桃臀盡展不科學身材 大尺度泳照為復出試水溫？

Angelababy楊穎母子互動溫馨有愛

在這次出遊中，Angelababy全程對兒子「小海綿」照顧有加，母子互動充滿幸福溫馨。從流出的畫面可見，他們一同在餐廳用餐，Angelababy細心地為兒子整理食物。在樂園裡，她時而溫柔地整理「小海綿」的頭髮，時而並肩同行，享受著難得的悠閒時光。年僅9歲的「小海綿」也長大了不少，他身穿黑色T恤和淺色短褲，身高已經超過媽媽的肩膊，完美繼承了父母的優良基因。

Angelababy楊穎曾捲入巴黎「瘋馬秀」爭議

Angelababy自2022年與黃曉明宣布離婚後，雙方承諾共同撫養兒子，雖然工作忙碌，但她經常被拍到帶「小海綿」外出，經歷了「瘋馬秀」風波後，Angelababy的事業一度陷入低潮，但她並未因此消沉。如今她帶著兒子開心出遊，狀態大勇，似乎已走出陰霾，積極為重返幕前做好準備。

相關閱讀：黃曉明Angelababy離婚4年為兒子合體 「尷尬互動」曝光一舉動洩真情

內地網紅葉珂傳為黃曉明誕女？