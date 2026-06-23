前TVB「新聞女神」梁凱寧「透Bra」遊意大利  吊帶白背心上圍迫爆  火辣人妻造人成功？

現年33歲的前TVB新聞女神梁凱寧（Maggie），自離開主播台後，一舉一動依然是網民焦點。去年7月，她宣布與拍拖多年的大學同學男友訂婚，並於11月在日本沖繩的浪漫教堂舉行婚禮，正式成為人妻。近日，梁凱寧與丈夫暢遊意大利，旅程中完全卸下昔日新聞女神的端莊包袱，盡情展現其性感火辣的一面，讓粉絲大飽眼福。

梁凱寧白色小背心震撼視覺

成為人妻後的梁凱寧，魅力不減反增，顏值攀上新高峰，比起昔日在主播台前的專業形象，如今更添一份成熟嫵媚，眉梢眼角都流露出誘人風情。在這次意大利之旅中，她於威尼斯、米蘭等地留下了倩影。從她分享的照片可見，她穿上了一件設計簡約的白色緊身吊帶小背心，完美勾勒出其驕人曲線，豐滿上圍表露無遺，震撼視覺。其中幾張照片，更隱約露出內裡的黑色Bra帶，性感指數破表，令一眾粉絲看得血脈沸騰，紛紛留言大讚「女神好辣」、「身材太好了」。

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梁凱寧被粉絲催生「Made in Italy」

除了火辣身材成為焦點，梁凱寧與網民的互動亦掀起熱議。有粉絲在留言區大膽詢問：「會唔會Made in Italy？」，明顯希望梁凱寧於意大利「兩個人去、三個人返」，凱寧本人見到後，先是回覆了一個大笑的Emoji，似乎對粉絲的直接感到莞爾。該粉絲見狀即追問：「我講中咗？」，沒想到梁凱寧再次親自回覆，靦腆地否認：「沒有啦」。儘管女神親口否認，但粉絲們依然不放棄，笑著表示「明白既，未講得」，繼續送上祝福，希望她在這次浪漫的意大利之旅中「造人」成功，盡快傳來好消息。

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