楊思琦父親節晒溫馨影片女兒神隱 細仔送禮竟藏「見多幾面」寓意？ 再惹「虛擬老公」揣測

楊思琦曾因李泳豪分手時曾被指「貪錢」及「拜金」，隨即引來男方全家連環砲轟，令她瞬間成為眾矢之的，直到近期前度李泳豪與哥哥李泳漢爆發嚴重家庭內訌和爭產風波，令當年分手內幕再次浮面，楊思琦一度獲網民平反，但其後再爆出楊思琦在TVB拍劇時期被欺凌的細節，隨即引發網絡熱議，令外界再度關注她的狀況。

楊思琦父親節晒母子互動片

昨日6月21日是父親節，楊思琦在社交平台分享了一段與兒子溫馨互動的影片，反而未見女兒的身影。楊思琦坐在七人車的司機位上，興奮地說：「祝所有父親母親節快樂。」搞到兒子一臉困惑。楊思琦在片中由始至終未有公開老公的真身，而且更大玩「飄移」鏡頭，睇到網民頭暈暈，更有網民再度提及「虛擬老公」的說法。

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楊思琦兒子製作拉麵寓意見多幾面

楊思琦在社交平台貼上短片並說：「仔仔偷偷整禮物送爸爸，打開一刻真係暖入心。今日記錄仔仔為爸爸準備嘅父親節手作禮，沒有華麗包裝，卻滿滿都是童真的愛。所有為家庭勞碌、默默付出的爸爸，父親節快樂，願你們多放鬆一點，多感受身邊嘅溫柔。」楊思琦兒子親手製作的「拉麵大餐」超逼真，上面有鳴門卷、冬菇、半熟蛋等豐富配料，旁邊還附有壽司、餃子等小食，手工精緻，充滿心思，楊思琦兒子一臉驕傲地展示自己的作品，更表示：「呢個係我親手做㗎！」楊思琦在旁竟然說：「呢個係有寓意，係見多幾面。」有網民留言：「個老竇係邊個？？」、「唔出樣，連聲都未聽過，呢啲咩成年人？」、「虛擬爸爸」、「孩子其實有沒有見過自己的父親，佩服你身兼父職。」

楊思琦在2019年自爆在外國註冊結婚

楊思琦在2019年自爆在外國註冊結婚，但老公身分多年來從未公開，網上甚至流傳「虛擬老公」一說，楊思琦坦言為避免影響老公的工作與日常生活而堅決保護其私隱，她曾笑稱可以先稱呼他為「思琦愛人」，楊思琦更說過：「順其自然，見到就會見到。有人話我冇老公，其實佢長居內地，我哋各有空間。」她透露與老公財政獨立，但對方亦有分擔家庭開支，「老公有分擔，都唔駛同大家講，我係獨立、自信、可愛女性。」她表示，老公是圈外人，希望保持低調讓對方過輕鬆生活，「睇下紀錄可以保持幾耐，我有伴侶已經好開心。大家唔需要好奇，我係叫思琦！」並坦言自己不需要物質享受，認為家庭與伴侶就是最大的依靠，他對大女兒視如己出，女兒也直接稱呼他為「爸爸」。

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