37歲「浸大E神」楊焉宣佈懷第二胎 IG晒超聲波相：最好嘅父親節禮物 曾嚴重受傷險癱

現年37歲、有「浸大E神」之稱的楊焉（Carol，原名楊梓瑤）早年曾出性感寫真集，與周秀娜等同期被封元祖級𡃁模。她多年前已淡出娛樂圈成為瑜伽導師，已婚育有一子的她，今日（18日）在IG上傳手持超聲波照片的喜悅樣貌，宣佈懷上第二胎！她在帖文中寫道：「感謝讓我上咗堂重大的人生課題，一切嚟得自然亦得來不易」，並形容腹中寶寶是「最好的父親節禮物」和預祝自己的生日禮物。文末更Hashtag「#四人行」，透露家庭即將迎來新成員，與丈夫和兒子組成幸福的四人家庭。

楊焉憑出眾身材成名

楊焉在2000年代末憑著出眾身材以𡃁模身份出道，曾是風靡一時的性感女神，參與過多部電影拍攝。然而，她在2014年毅然選擇淡出演藝圈，放下明星光環，轉型成為一名專業的瑜珈教練。轉行後的她生活變得低調，專注於瑜珈事業和個人生活，成功開創了事業的第二春。

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楊焉去年嚴重受傷

楊焉在2021年已首度透露自己已婚並育有一子，生活重心完全回歸家庭。不過，她的生活並非一帆風順，楊焉在2024年曾遭遇一場險些癱瘓的嚴重意外。當時她與親友在餐廳聚餐時，飲了幾杯酒後乘興挑戰引體上升（Pull up challenge），結果不慎跣手，整個人雙腳朝天凌空墜地，頸背重重摔在地上。這次意外導致她頸椎第四與第五節移位並壓迫神經線，更需在頸部正面開刀進行大手術，植入鐵片和螺絲固定。經歷了與死神擦身而過以及漫長痛苦的康復期，如今她不僅能重拾瑜珈，更再度迎來新生命，難怪她對此充滿感恩與期盼。

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