Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

37歲「浸大E神」楊焉宣佈懷第二胎 IG晒超聲波相：最好嘅父親節禮物 曾嚴重受傷險癱

影視圈
更新時間：15:30 2026-06-18 HKT
發佈時間：15:30 2026-06-18 HKT

現年37歲、有「浸大E神」之稱的楊焉（Carol，原名楊梓瑤）早年曾出性感寫真集，與周秀娜等同期被封元祖級𡃁模。她多年前已淡出娛樂圈成為瑜伽導師，已婚育有一子的她，今日（18日）在IG上傳手持超聲波照片的喜悅樣貌，宣佈懷上第二胎！她在帖文中寫道：「感謝讓我上咗堂重大的人生課題，一切嚟得自然亦得來不易」，並形容腹中寶寶是「最好的父親節禮物」和預祝自己的生日禮物。文末更Hashtag「#四人行」，透露家庭即將迎來新成員，與丈夫和兒子組成幸福的四人家庭。

楊焉憑出眾身材成名

楊焉在2000年代末憑著出眾身材以𡃁模身份出道，曾是風靡一時的性感女神，參與過多部電影拍攝。然而，她在2014年毅然選擇淡出演藝圈，放下明星光環，轉型成為一名專業的瑜珈教練。轉行後的她生活變得低調，專注於瑜珈事業和個人生活，成功開創了事業的第二春。

相關閱讀：楊焉轉做瑜伽導師遭索償8萬：我好似遇到碰瓷黨  學生受傷出律師信  怒斥黐X線？

楊焉去年嚴重受傷

楊焉在2021年已首度透露自己已婚並育有一子，生活重心完全回歸家庭。不過，她的生活並非一帆風順，楊焉在2024年曾遭遇一場險些癱瘓的嚴重意外。當時她與親友在餐廳聚餐時，飲了幾杯酒後乘興挑戰引體上升（Pull up challenge），結果不慎跣手，整個人雙腳朝天凌空墜地，頸背重重摔在地上。這次意外導致她頸椎第四與第五節移位並壓迫神經線，更需在頸部正面開刀進行大手術，植入鐵片和螺絲固定。經歷了與死神擦身而過以及漫長痛苦的康復期，如今她不僅能重拾瑜珈，更再度迎來新生命，難怪她對此充滿感恩與期盼。

相關閱讀：「浸大E神」楊焉因嚴重意外墮地險癱！公開康復進度 向老公道歉想爆粗鬧自己

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
暴雨‧持續更新｜天文台第三度改發黃色暴雨警告信號
社會
20分鐘前
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
2026-06-17 15:05 HKT
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
5小時前
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
樓市動向
9小時前
女子被迫棄車逃生。fb：社區天氣觀測計劃
屯門亦園路洪水湧入車 女司機棄車逃生
突發
2小時前
教育局宣布下午校學生停課。資料圖片
黑雨‧持續更新｜公共服務最新消息 醫管局：家庭醫學診所、專科門診診所、專職醫療診所及其他日間服務將會暫停
社會
12分鐘前
04:01
星島申訴王｜全港最平$16雙拼燒味飯 老闆不減料：只求夥計有糧出
申訴熱話
6小時前
李嘉欣與湯鎮業前妻躋身頂級名媛圈子 閃爆李國寶新抱生日會 上流貴婦圈位位身份顯赫
李嘉欣與湯鎮業前妻躋身頂級名媛圈子 閃爆李國寶新抱生日會 上流貴婦圈位位身份顯赫
影視圈
6小時前
01:07
青沙公路奪命車禍│消防員上周救人弄傷腳 補渡蜜月返港與妻遇意外慘死 舅父：個天好似叫佢唔好去
突發
2026-06-17 13:26 HKT
落雨點樣避免變落湯雞？ 醒目網民教路用「防雨神器」睇天氣 激讚天文台雷達圖：準到不得了｜Juicy叮
黑雨｜落雨點樣避免變落湯雞？ 醒目網民教路用「防雨神器」睇天氣 激讚天文台雷達圖：準到不得了｜Juicy叮
時事熱話
50分鐘前