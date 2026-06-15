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毛俊輝、胡美儀夫婦近況曝光 毛Sir精神奕奕滿臉紅光 曾患淋巴癌切胃徘徊鬼門關

影視圈
更新時間：21:00 2026-06-15 HKT
發佈時間：21:00 2026-06-15 HKT

79歲的香港戲劇界殿堂級大師毛俊輝，與太太胡美儀一直是圈中公認的模範夫妻。近年他們狀態大勇，無論出席任何場合總展現出令人稱羨的活力。最近毛俊輝依然有心有力，再次為演藝界帶來驚喜，親自擔任新觀粵劇《英雄抉》的藝術總監、編劇及導演，近日毛俊輝、胡美儀在劇場外亮相，與關寶慧、黎海珊等好友合照，毛俊輝一貫的身形瘦削，精神奕奕，滿臉紅光，而他太太胡美儀則駐顏有術，外貌凍齡，歲月完全未有在她身上留下痕跡。

毛俊輝沙士期間患癌化療

事實上，毛俊輝曾經患上淋巴癌，需要立即動手術切除整個胃部，並接受長達十個月的化療。然而，即使在生死邊緣掙扎，毛俊輝依然心繫舞台。化療期間正值香港爆發「沙士」時期，社會氣氛低迷，政府希望三個劇團聯手為港人打氣。毛俊輝認為唯有音樂劇能完美結合各方，於是毅然接下使命，聯絡了黃霑與顧嘉煇，加上好友何冀平撰寫劇本，共同創作了經典的《酸酸甜甜香港地》。由於當時毛俊輝正在化療，免疫力極低，所有人都要到他家中戴著口罩開會。他曾透露當時自己進出急症室無數次，身邊的病人經常「走了一個又一個」，當時身體其實非常虛弱。幸好他的學生黃秋生、張達明、詹瑞文及甄詠蓓等人與胡美儀商量後，極具孝心地為他聘請了私人看護，這份師徒情誼至今仍令他感動。

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胡美儀一句說話救回老公

毛俊輝對戲劇的狂熱，不僅成就了他的事業，甚至可以說是在鬼門關前將他拉了回來。有一次，他在排演完《新傾城之戀》後突然感到身體極度不適。剛吃完西餐的他回到家突然劇烈嘔吐，吐出了一團團黑色的血塊，隨即整個人暈倒在地。剛好胡美儀回到家中，見狀嚇得驚惶失措，不斷拼命叫醒他。毛俊輝事後回憶笑說，其實自己當時已經完全失去意識，直到老婆情急智生，對著他大喊：「你還有很多劇未做完！你說你想做吧！」這句精準擊中他靈魂深處的話，竟奇蹟般地讓他瞬間甦醒過來。

毛俊輝遇伯樂鍾景輝回港作育英才

回首毛俊輝的戲劇之路，其實並非一開始就注定。毛俊輝小時候雖然看了不少戲劇，但一直未算真正產生濃厚興趣，直到他在浸會書院修讀外文系時，遇上了他生命中的伯樂鍾景輝（King Sir）。當時鍾景輝舉辦了不少戲劇及演技課程，毛俊輝參與其中後，對戲劇的熱愛才日益濃厚。在鍾景輝的鼓勵下，他決定遠赴美國深造演戲藝術，學成後回港作育英才外，並繼續在戲劇界發熱發亮。

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毛俊輝伯樂已故戲劇大師鍾景輝：

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