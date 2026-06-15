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「東張女神」吳幸美閃婚後首放閃 專業人士老公做一事為愛妻慶生超溫柔 笑容一致有夫妻相

影視圈
更新時間：16:30 2026-06-15 HKT
發佈時間：16:30 2026-06-15 HKT

「東張女神」吳幸美自早前無預警宣布婚訊後，一直對新婚生活保持低調。近日剛踏入42歲的她，終於在社交平台上首度大方放閃，分享與圈外老公Sammy的溫馨慶生照。從照片中可見，兩人到訪了一家格調高雅的餐廳共晉晚餐，吳幸美身穿粉色上衣，顯得容光煥發，與身旁戴著眼鏡，文質彬彬的老公Sammy頭貼頭合照。最吸睛的是，兩人在鏡頭前甜蜜地十指緊扣，Sammy輕輕握著愛妻的手，眼神中滿是寵愛，舉手投足間盡顯溫柔與體貼。桌上擺放著精緻的生日蛋糕，吳幸美寫道：「今日生日正日要返工，謝謝老公同家人早一日同我慶祝生日」，字裡行間洋溢著滿滿的幸福感，羨煞旁人。

吳幸美與Sammy交往一年多閃婚

吳幸美早前宣布婚訊時，並未透露太多細節，直至二人從韓國度蜜月歸來，她接受訪問時終於大方分享兩人的戀愛故事。原來吳幸美老公Sammy是一位比她年長幾歲的專業人士，兩人經由共同朋友介紹認識，兩人拍拖一年多便結婚。事實上，去年8月，《東周刊》曾拍得吳幸美與Sammy在將軍澳十指緊扣地逛街。當時兩人正值熱戀期，愛得非常痴纏，在人來人往的家品店內也情不自禁化身「接吻魚」親吻，如今戀情開花結果，實在可喜可賀。

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吳幸美婚宴《東張西望》團隊集體缺席

然而在這場已曝光的喜事中，曾一度引發外界熱烈討論的，莫過於《東張西望》團隊集體缺席婚禮的傳聞。由於吳幸美在行內人緣極佳，大批網民曾揣測背後是否另有隱情。對此吳幸美曾在訪問中大方得體地作出了回應，親自揭開了這個「美麗的誤會」。她坦言，因為老公是圈外人，性格一向低調，兩人達成共識，只邀請了雙方至親以及幾位自她出道以來，便對她愛護有加的演藝圈前輩，絕非如外界所猜測的與同事不和。

吳幸美韓國蜜月後送同事手信

為了不打擾《東張西望》這個龐大的團隊，吳幸美當時沒有大派「紅色炸彈」，但她報喜後，在IG貼文下方，獲得了大量《東張西望》同事的祝福，包括梁麗翹、Patrick Sir（林溥來）、陳懿德、區永權、阮嘉敏等主持都有留言恭賀。吳幸美透露早已向 《東張》的每位同事派發了喜餅卡，而在韓國度蜜月期間，她與老公又買了韓國手信回港送贈同事，分享新婚的喜悅。

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