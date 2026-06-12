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單立文罕爆與老婆胡蓓蔚房事 自揭12年無性生活求助專家：我係咪可以考慮離婚

影視圈
更新時間：21:31 2026-06-12 HKT
發佈時間：21:31 2026-06-12 HKT

由曹永廉、蕭正楠、吳若希及車婉婉擔任主持的無綫（TVB）節目《夫妻肺片》，今晚（12日）10時30分於翡翠台播出最後一集。壓軸一集請來麥長青（麥包）、單立文（豹哥）、麥玲玲、羅泳嫻，以及第二度擔任嘉賓的賴慰玲齊齊大談夫妻相處之道。向來語出驚人的單立文在節目中火力全開，更自揭長達12年沒有性生活！

單立文驚爆與胡蓓蔚12年無性生活

在與性治療師何慕詩探討夫妻性生活環節中，單立文發動「九唔搭八」的提問攻勢，拋出多個無厘頭問題：「性交係咪可以轉運？」、「唔係，我係想問『姓交』係咪可以轉運啫」、「如果唔係有心冇力，係冇心有力咁會點？」令專家哭笑不得。隨後，單立文竟然大爆自己與老婆胡蓓蔚的房事狀況，自揭長達12年無性生活：「我十二年都冇」、「成日做，會有種好煩厭（嘅感覺）」、「我第二朝開07喎」。最後他更搞鬼地向何慕詩發問：「我係咪可以考慮離婚呢？」啜核的發言令主持車婉婉強忍笑意，並大讚：「豹哥得喎」。

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單立文激戰吳若希與賴慰玲

除了大爆私隱，單立文在節目中亦展現出轉數快又調皮的一面，與吳若希及賴慰玲連環鬥嘴。當麥長青分享太太雖然嘴上嫌棄他，但始終陪伴在側時，單立文在一旁做出惹人發笑的手勢。吳若希見狀即時出聲質問，卻慘被單立文一句擊沉：「點Get嘢呀你，唔怪得你成日上C1啦你？！」令吳若希無言以對，當場笑到失控。

其後，當賴慰玲提到不少年屆四十的女性朋友會突然萌生離婚念頭以「搵番自己」時，單立文再度發功挑機，作勢向她潑水並連珠炮發：「你停經未？你未停經就冇資格講呢啲嘢！」瘋狂的發言令賴慰玲笑到趴在枱上，現場氣氛如街市般熱鬧失控。

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女星大談保鮮法  吳若希被逼供

探討「愛情保鮮法」時，吳若希慘成眾女星的圍攻目標。麥玲玲先將焦點轉向她：「例如老公會問若希有冇鬧佢老公呀？」吳若希隨即試圖轉移視線，大讚麥玲玲的老公：「何生好有型，佢成日讚何生架，何生都係欣然接受嘅。」不過車婉婉並未放過她，馬上追問：「你最近稱讚老公係幾時？」被殺個措手不及的吳若希靜止了數秒，最後只能以笑遮醜答道：「我真係唔記得」。

至於賴慰玲則分享與老公會大玩「角色扮演」來維持新鮮感：「對得耐要製造愛情，我會想佢追番我」、「我會例如聽日開始，我哋係唔識嘅，我出咗去之後哩，你要打電話嚟『Hello』」。她又表示收到花會感到開心：「我覺得十年唔逢一潤有紮花都幾好，夫婦都（相處）要識得玩遊戲。」而羅泳嫻則崇尚貼地做法，表示兩夫妻會像拍拖時一樣相處，並堅持不請工人，凡事親力親為。

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麥長青與單立文感激老婆不離不棄

談到男性角度的「中年危機」，麥長青與單立文皆表示年紀與體力不是最大問題，最重要是保持心態不服輸。麥長青更趁機向太太發表深情宣言：「好嘅老婆，旺你三代，真係嘅」、「我結婚時我銀行得三萬蚊，連埋啲咭數我爭廿幾萬，佢咁都肯嫁畀我。」

平日愛開玩笑的單立文聽後亦難得展現深情一面，向太太表達謝意：「我都好感激我有一個咁嘅老婆，佢改變咗我一生，因為佢用愛感染到我，令我大開眼界。」為節目畫上溫馨感人的句號。

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