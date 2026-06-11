陳茵媺晒「單人婚紗相」慶結婚13周年 陳豪罕冇影惹揣測 留言揭夫妻真實感情狀況

55歲的陳豪（Moses）與細10年的陳茵媺（Aimee）結婚13年，婚後非常恩愛，積極造人誕下兩子一女，是圈中公認的模範夫妻。近年陳茵媺在結婚周年，都會與老公陳豪拍攝新合照，在社交平台「放閃」，不過陳茵媺今年卻一反常態，只上載自己的單人婚紗相，老公陳豪未見蹤影，引起網民關注。

陳茵媺甜笑流露幸福感

陳茵媺今日（11日）在IG分享多張穿上白色婚紗的獨照，慶祝結婚13周年。從照片所見，陳茵媺身穿一件入肩設計的蕾絲刺繡的婚紗，下半身以飄逸的紗裙配搭，仙氣十足。陳茵媺在鏡頭前展露燦爛笑容，時而轉圈讓裙擺飛揚，時而回眸甜笑，散發出滿滿的幸福感。

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雖然照片中只見陳茵媺一人，但她在IG的帖文中向老公陳豪隔空傳情：「Happy Anniversary Baby！Grateful for another year of us！」以「Baby」稱呼老公陳豪，又感恩二人迎來新一年。陳茵媺並加上「#happyanniversary、#whitedress、#love」 等標籤，可見夫妻感情依舊。

陳豪陳茵媺每年搞新意思

陳茵媺與陳豪每年度過結婚周年，都會在社交網發文晒恩愛，早年陳茵媺與陳豪由燭光晚餐、到酒店Staycation，近三年來則拍攝周年合照。但2024年的一輯「韓風」造型相，因修圖效果太重，令二人面目全非，一度成為網上熱話。去年吸收經驗，陳茵媺與陳豪回歸自然，在草地上手牽手漫步，陳豪又化身攝影師為陳茵媺操刀影美照，恩愛舉動羨煞旁人。

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