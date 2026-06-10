雙聲演唱會丨譚輝智締造中年奇蹟 羅啟豪忍淚自揭AI片爆喊之謎

《羅啟豪譚輝智雙聲演唱會》日前圓滿完成，這次也是羅啟豪(Ramon)和譚輝智紅館處男演唱會，兩人各自送上個人單曲，羅啟豪自彈自唱；譚輝智大跳Sodapop，為觀眾帶來連串驚喜！連捧譚輝智場的狄波拉(拉姑)也投入到和陳淑芬起舞。

譚輝智羅啟豪大唱1984年經典金曲

當晚座無虛席，開場大屏幕上播放Ramon與譚輝智的特效動畫片為演唱會揭開序幕，他倆穿上黑色閃片裝束登場，並唱出特別製作的串燒歌《雙聲七分串》，包括《今天等我來》、《想說》、《不要重播》、《敢愛敢做》、《屈到病》、《聽海》等多首廣東及國語金曲。接著二人火速換衫，化身成白馬王子出場獻唱他倆出生年份的1984年度《飛躍舞台》、《始終會行運》、《愛在深秋》、《偶遇》、《伴我啟航》、《等》、《你令我快樂過》、《天籟》、《零時十分》和《無敵是愛》等金曲，耳熟能詳的歌詞和旋律令現場觀眾跟着一起合唱。

羅啟豪揭開落淚之謎

一向笑臉迎人、看似冷靜淡定的Ramon自彈自唱陳百強金曲《我的故事》，原來在個唱揭幕時，已被感動得幾乎落淚，Ramon憶述：「當舞台緩緩升起，我真係唔相信有咁多觀眾入嚟睇我同輝智嘅演出，但唔可以一開場就喊，唯有盡力去強忍淚水！去到最後一首《今天等我來》，係我同輝智嘅結緣之歌，一聽到歌曲前奏，好多回憶湧上心頭，特別係呢幾年間所發生嘅一切，心裏面都真係非常感動！」Ramon確實非常感性，演唱會尾聲播出製作花絮，其中一幕可見Ramon哭成淚人，看得觀眾十分揪心，但即場未有透露原委，Ramon解開謎團：「係因為旦哥（創作總監鄭丹瑞）第一次將開場嗰條AI片畀我同輝智睇，回憶返之前咁多年以為要放棄音樂、擺低音樂，竟然有呢個奇蹟發生喺自己生命裏面，真係好不可思議、好感觸，一時間忍唔住喊咗出嚟！」

譚輝智台上幽默互動

及後譚輝智出場獻唱他單曲《娛初》，他說：「其實我由細到大嚟過紅館都有50次，但係次次都係坐喺山頂位，好少坐喺前排。山頂嘅朋友，你哋好嗎？呢個係例牌嘅指定動作，我有好多疑問，以前嚟紅館就成日喪嗌，我諗啲歌手其實見唔見到我哋嘅呢？又或者聽唔到我哋講嘢嘅呢？不如證實一下，你哋嗌呀！」現場觀眾即時大叫輝智，親身實測後的譚輝智開心說：「原來係聽到，真係好有Feel呀，原來紅館係可以咁Crazy！」接下來輝智大展舞技跳唱《熱身要在冧低前》，並發揮幽默本色問在場觀眾：「型唔型啫！大家睇完記得洗眼。」

譚輝智羅啟豪鬥唱

趙增熹彈奏歌曲《GOLDEN》及《阿Lam日記》，讓Ramon與輝智即場大比拼鬥高音及長氣，盡顯兩人歌唱技巧，台下掌聲不斷。及後Ramon與輝智於Dance Medley環節向在場觀眾示範抹窗及游泳手勢，並呼籲觀眾高舉演唱會發光手套齊齊互動，二人緊接勁歌熱舞表演一系列快歌《打雀英雄傳》、《忘情森巴舞》、《極速》和《脱掉》等。譚輝智大跳Sodapop晒舞姿。

羅啟豪譚輝智真情剖白

在最後環節Ramon分享感受：「我真係有好多說話想講，覺得呢個夢係咪就嚟要醒呢？但我知道今晚嘅夢同平時嘅夢係唔同，只要記得今晚嘅畫面就會俾到力量我，同埋要多謝鼓勵我同相信行到今日嘅你哋。」輝智說：「我其實好少講啲感性嘢，我個人比大家嘅感覺好似冇嚟正經，HeaHea哋，我要為自己做少少平反，我唔係好叻講嘢，但我好珍惜所有嘅粉絲Faiters，每一次見到你哋，我都盡量去記得你哋每一個，都會盡量搵啲方法同你哋傾偈！其實我係冇乜Friend，個個都知我難搞，好難相處。」Ramon則表示：「你當唔當我係Friend先？」輝智回應：「我梗係當你係Friend，我都有自知之明，識到咁多人對我嘅人生真係形容唔到，其實我都好鍾意自己一個，當然係未認識我老婆之前，多謝你哋，我會珍惜你哋每一位。」

「中聲」好友全員力挺見證奇蹟

最後他倆以一曲《今天等我來》為全晚演唱會畫上完美句號。Ramon和輝智完show後非常感謝「健康•旦」今次對他們兩人的信任和支持，也要多謝包括出品人陳淑芬和馬榮成、演唱會總監蕭潮順、創作總監鄭丹瑞等。另外當晚一班《中年好聲音》家族成員李佳、顏志恒、古淖文、劉威煌、支嚳儀、丁文俊、林彥言、魏嘉信、沈宗賢、馮志豪等拉隊撐場，顏米羔開完工直奔紅館看騷。

羅啟豪自評八十分

完騷後翌日醒來，Ramon仍難以相信，自己完成了一個紅館演唱會，對於當晚表現，他說會給自己八十分：「我對《阿Lam日記》好有期望，儘管反覆練習過無數次，最後都係『𠼱』咗兩個字，呢度扣咗自己好多分！」相對較滿意部分，Ramon會選自彈自唱《我的故事》，這也是反應最熱烈的其中一首歌，他說：「呢首係我返香港後先至有機會聽到、為演唱會新學嘅歌。第一次聽已經深深愛上，旋律歌詞都好觸動到我；為咗配合歌名，演出時大熒幕上播出我咁多年所畫嘅畫，俾大家認識我音樂以外嘅另一面，效果我都好滿意！」

羅啟豪貼地搭地鐵去紅館

另外，完騷後，Ramon將會陸續在社交平台更新演唱會的影片日記，第一條影片揭露當日他竟然是搭地鐵前往紅館，成為極少數搭地鐵去紅館「開工」的貼地歌手，他微笑道：「工作人員聽到都覺得好出奇，但其實我一向以效率為先，亦鍾意一邊行路一邊睇風景，加上我當日冇乜嘢要攞，屋企出發搭兩個站就到，然後一出站過條馬路就係紅館，好直接就覺得一定係搭地鐵！」毫無疑問，從籌備到正式演出，今次演唱會勢將成為Ramon畢生難忘的美好回憶：「每一次開會、每一次練舞、每一次綵排、每一次錄音、同輝智一齊簽八千個手套嘅經歷，仲有呢個舞台，現場嘅歡呼聲同掌聲，望住在座每一位觀眾、家人、朋友、豪殼嘅畫面，我都會永遠記得！」