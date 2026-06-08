「最美雙兒」周秀蘭近照雍容富泰 外貌凍齡溫哥華經營齋舖 曾傳前夫出軌《真情》女星？

近日李婉華與「最美雙兒」周秀蘭及「順嫂」梁葆貞三人飯敘，並將合照放上社交平台，掀起了網民的回憶殺。相片中的周秀蘭（左）剪了一頭俐落的黑色短髮，配戴著圓框眼鏡，現年65歲的她，歲月彷彿未曾在她臉上留下痕跡，皮膚緊緻，臉色紅潤，雍容富泰。同場的梁葆貞亦精神奕奕，笑容慈祥，看起來非常健康，整個畫面充滿了回憶，令人懷緬。

周秀蘭於事業高峰嫁人移民

周秀蘭是80年代的TVB花旦，曾與梁朝偉合作經典劇集《鹿鼎記》，她飾演的雙兒溫柔婉約、善解人意，成為了她演藝生涯中，最具代表性的角色之一。除了電視圈，周秀蘭亦曾涉足影壇，在電影《檸檬可樂》中，與一代巨星張國榮合作，這次合作也成為了影迷心中難忘的經典畫面。然而，正當事業處於上升期，周秀蘭卻選擇為愛淡出，與《真情》男星劉少君結婚，之後淡出娛樂圈，移居溫哥華展開新生活。

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傳前夫劉少君與《真情》郭少芸戲假情真

周秀蘭與劉少君育有一女，當年夫妻分隔兩地，劉少君留在香港拍劇，但在拍攝TVB處境劇《真情》時，有傳與戲中拍檔郭少芸戲假情真，發展出婚外情，遠在加拿大的周秀蘭得知丈夫有外遇後，心碎不已，她曾嘗試返回香港試圖挽救婚姻，但最終失敗。1998年，兩人對外宣稱因宗教信仰等問題，正式結束婚姻關係。

周秀蘭經營齋舖獨力撫養女兒

劉少君事後也曾承認「因為老婆唔係身邊先行差踏錯」，更選擇淨身出戶，將資產留給前妻，這次失敗的婚姻對周秀蘭造成巨大打擊，她坦言自此對愛情失去信心，將生活重心轉移到經營齋舖上，獨力撫養女兒。至於捲入小三風波的郭少芸，近年移居內地，不時在社交平台分享近況，她至今仍是單身，與愛貓為伴，告別昔日的風風雨雨。

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