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MC張天賦拒認戀情？緋聞網紅女友Cherry坐演唱會靚位宣示主權 高調放閃惹粉絲反感

影視圈
更新時間：18:04 2026-06-02 HKT
發佈時間：18:04 2026-06-02 HKT

MC張天賦上星期六（30日）在東莞舉行演唱會，全場近一萬個座位座無虛席，可見他在內地也有強大號召力。有北上支持他的粉絲在場內出現MC張天賦緋聞女友、21歲網紅Cherry的身影。有網民拍到Cherry坐在第二行中間的最佳觀賞位置，並將照片放上Threads，留言稱：「MC今晚笑得特別開心」，引來大量網民熱議，並紛紛留言：「化濃妝又要戴口罩」、「MK Girl」，似乎對Cherry頗有微言。

MC張天賦開騷緋聞女友「放閃」

事實上，MC張天賦與Cherry的緋聞，自去年初已甚囂塵上，不過MC張天賦從未公開承認戀情，然而讓粉絲無法接受的，是Cherry三番四次的「不經意」放閃舉動。不少歌迷批評她經常以各種方式高調暗示自己「天王嫂」的身分，有意宣示主權。除了今次高調現身東莞，此前MC張天賦的澳門個唱，Cherry從不缺席，並且必定在社交平台上「打卡」，證明自己全程在場。今年初MC在澳門舉行農曆新年場次的演唱會，她更被拍到在前排座位向觀眾大派利是。早前Cherry在IG分享的一段影片，更被指「不經意」錄到MC的聲音，加上她曾被發現在家中梳化自拍，背景與MC家中的梳化極為相似，種種行為都被認為是在「晒命」。

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MC緋聞女友Cherry曾傳戀上張家朗

對於Cherry連串的「小動作」，MC張天賦始終未有認愛，他曾公開表示：「如果我有段好穩定關係，我一定會公開。」而粉絲強調並非反對偶像拍拖，而是不滿女方的作風。有粉絲直言：「拍拖唔緊要，估唔到你鍾意呢啲質素啫」。更有網民翻出Cherry的過往情史，指她與劍擊冠軍張家朗及籃球員曾湛元傳緋聞時，男方同樣沒有公開承認，疑是Cherry單方面炒作。

MC張天賦與MV女角擦出火花

MC張天賦自出道來，感情世界一直備受關注，他先後與為他拍攝MV的女主角鍾卓穎（Ash）及陳濬樺（Santis）傳出緋聞。當時Ash被爆出已婚身分後，仍被拍到與MC張天賦親密同逛超市，事件曝光後其台灣丈夫暗示婚姻遭介入。其後，MC張天賦再被拍到與「熊仔頭」FHProduction頻道旗下藝人Santis陳濬樺逛超市，但該段緋聞之後不了了之，如今MC張天賦再與高調的Cherry傳出緋聞，粉絲始終未有送上祝福。

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 MC曾傳戀Ash鍾卓穎、Santis陳濬樺？

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