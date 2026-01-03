萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》何廣沛封最佳男配角大熱 去年求婚成功 曾傳戀朱晨麗

TVB頒獎禮2025／最佳男配角／何廣沛丨香港電視廣播有限公司（TVB）年度盛事《 萬千星輝頒獎典禮2025》於1月4日在澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行。現年37歲的何廣沛憑藉在台慶劇《新聞女王2》中「潘志傲（Ivan）」一角的亮眼表現獲提名《 萬千星輝頒獎典禮2025》的「最佳男配角」，被視為大熱。近年何廣沛不單事業再上一層樓，連感情生活亦相當幸福。

TVB頒獎禮2025丨何廣沛去年求婚成功

近期喜事連連的何廣沛，去年宣布向2023年開始拍拖的圈外女友Sarah（苗承諾）求婚成功，未婚妻從事公關業，何廣沛愛情事業兩得意，羨煞旁人。有傳Sarah家境富裕，並曾於2021結婚，但何廣沛坦言不介意女方的過去。何廣沛的感情生活一直備受關注，他最早的一段廣為人知的戀情是與同為無綫電視藝員訓練班同學的周梓盈。兩人拍拖長達五年，但據傳因何廣沛事業起飛，女方為免影響其星途而於2017年提出分手。周梓盈曾在《愛·回家之開心速遞》中飾演「垃圾清」一角而為人熟悉，並已於2022年嫁作人妻。

TVB頒獎禮2025丨何廣沛傳戀朱晨麗不歡而散

何廣沛最為人熟知的是與朱晨麗的一段長達六年的緋聞。兩人因2017年合作劇集《超時空男臣》而傳出戀情，雖然從未公開承認，但多次被拍到出雙入對，早已是外界公認的一對，二人獲安排拍攝《大醬園》再演一對情侶時，戲裡談情，戲外都不時在網上放閃，二人甜到漏的互動，一度被網民呼籲兩位原地結婚。 可惜這段關係最終未能開花結果，兩人於2023年傳出分手，何廣沛更在IG上取消關注朱晨麗，疑似不歡而散。其後傳出與陳曉華（Hera）拍攝《異搜店》時，有指陳曉華對何廣沛表現得很進取，會主動出擊狂約對方食飯，何廣沛曾因朱晨麗 於在內地拍劇才應約，但當朱晨麗回港後，何廣沛就以朱晨麗返港為由婉拒了陳曉華。

TVB頒獎禮2025丨何廣沛留學美國出身中產家庭

外表童顏的何廣沛，已入行超過十年。何廣沛父親曾任職懲教署，而母親則是港安醫院護士，外婆蔡太年輕時是長洲著名的「十大美人」之一，出身於大戶人家。何廣沛畢業於美國加州州立大學會計系，卻毅然放棄高薪厚職，回港投身演藝圈。追夢的過程並非一帆風順，初入行時收入微薄，更曾被家人經濟封鎖，曾試過三餐都以麵包果腹，一度要靠兼職侍應維持生計。憑著對演藝事業的熱誠和堅持，向家人承諾，如果五年內沒有做出成績，就會轉行，結果何廣沛由低做起，2014年在劇集《女人俱樂部》中飾演年輕版吳啟華而為人熟悉。經過多年努力，近年備受無綫力捧，在多部劇集中擔任重要角色，在2018年的《萬千星輝頒獎典禮》上榮獲「飛躍進步男藝員」。

