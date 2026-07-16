港大附屬學院接逾2.4萬申請 多間自資院校「場面墟冚」仁大恒大各逾萬人報讀

今屆文憑試考生及聯招人數增加，學額競爭激烈。大批應屆考生昨冒雨趕往自資院校報讀課程，出現「墟冚」的「撲學位」場面。樹仁大學與恒生大學各有逾萬人報讀，而開辦副學位課程的香港大學附屬學院，更有逾2.4萬人報讀。有應屆考生坦言成績未如預期，特意來報讀「碰運氣」。將於9月卸任的恒大校長何順文寄語考生不必為成績未達預期而感到氣餒。

記者昨走訪多間自資院校，均見人頭湧湧的「墟冚」場面。仁大截至昨日共接獲逾1.3萬個報讀申請，按年增加15%，校內有逾百人等候辦理手續。該校一般入學要求為「332A2」，惟未合資格學生仍有機會獲彈性取錄。考獲「22344」的李同學自言，對商科非常有興趣，希望報讀相關學位，早前已在恒大面試，如兩校的學士學位均不錄取，將轉讀副學士。另一應屆考生彭同學，最佳5科考獲12分，亦到仁大報名，他不諱言對成績沒太失望，如未獲取錄，將考慮往內地升學，「這裏不要我，我就返去」。

仁大行政副校長周德生形容收生情況理想，以新聞及傳播系、工商管理學系及社工系最受歡迎，又相信仁大首次躋身QS排名，吸引更多應屆考生慕名報讀。

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何順文寄語考生不必氣餒

在恒大校園昨亦見報讀人潮，考獲5科16分的陳同學指，早前未報讀聯招以外的課程，放榜後到場報讀科學及工程相關學科，但坦言對獲取錄信心僅半；英文科僅考獲2級的林同學，原先預計有16至17分，但最終獲14分，大失預算，到場報讀金融學科。

有考生到恒大報讀課程，校方指金融、會計、環球商業管理等課程最多人申請。 何健勇攝

恒大今年首志願本科生申請人數逾萬，較去年多兩成，最多人報讀科目是金融、會計、環球商業管理、融合媒體及傳播科技、心理學等。外地生報讀人數則與去年相若。將於9月卸任的校長何順文指，因應文憑試考生人數增加，恒大把本地生學額由去年約1705個，增至1850個。他又寄語應屆考生不必為成績未達預期而感到氣餒，期望社會不要標榜「成績至上」或過度吹捧「最高分」，更直言有大學以高額獎學金「搶學生」做法「非常不健康」。

副學士亦是不少學生的升學出路，香港大學附屬學院截至昨午2時，已有逾2.4萬人報名，較去年上升14%，校方發出逾萬個取錄通知。副校長周雪玲預料，收生標準將較往年略為上升，惟未達標者仍有機會獲彈性取錄。署理校長盧兆興亦勉勵應屆考生，文憑試並非人生路的「終點」，即使成績未如理想，本地仍有多元升學途徑可供選擇。

職訓局統一收生下周一截止

職業訓練局昨展開「統一收生計劃」，提供約140項學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑及文憑課程，即日起至下周一可供報名。職訓局提醒所有已獲派學位的學生，須於下周一中午12時前完成註冊，否則學位將被取消。

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記者 高俊謙 陳洋 實習記者 張駿宏

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