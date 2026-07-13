DSE放榜2026｜專家：JUPAS選科宜穩陣 多手準備勿盡信AI

學額競爭激烈下，選科策略更為重要，吳寶城呼籲學生作多手準備。另外，不少學生使用人工智能諮詢選科建議，學友社提醒應參考專業人士意見，經比較後再作決定。教育局局長蔡若蓮網上帖文，勉勵應屆考生要適時放鬆，平衡生活，保持積極正面心態迎接放榜。

專家建議預測「分數範圍」

吳寶城建議考生應預測自身「分數範圍」，並按個人情況作出明確而靈活的選擇。他同時強調，為避免「失手」，應考慮聯招以外的升學途徑，如副學士、SSSDP（指定專業/界別課程資助計劃）及自資課程等，並透過EAPP完成申請，確保在放榜前已有學位在手。就Band A三個選擇，他指出今年聯招改選時間較往年延長至48小時，學生應善用時間審慎考慮，並採取較穩陣策略：首選可填報心儀學科，而第二及第三志願則宜選擇達到去年收生成績中位數及高於其約5個百分位的課程，以增加入讀大學的機會。

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蔡若蓮勉考生保持正面心態

學生使用AI已屬普遍。學友社執行總監梁國成提醒，AI諮詢選科建議不宜盡信，因其準確性存疑，「不同人工智能平台或工具都有不同答案，最理想是到各大院校的計分器，這是最精準」，建議考生應同時諮詢專業人士，經比較後再作決定。他透露，學友社放榜輔導熱線2503 3399，周六啟用首日已接獲19宗查詢，較往年下跌18%，當中逾半來自家長求助，最長通話時間達160分鐘。他建議家長和朋輩應以「同路人」身分，鼓勵和支持應屆考生，同時提供適當的空間和時間。

教育局局長蔡若蓮則在社交平台帖文，勉勵考生無論人生處於哪個階段，都要重視身心健康，保持積極正面的心態。適時放鬆，平衡生活，讓自己調整狀態，迎接新挑戰，「相信只要認真規劃，堅持初心，定能在不同領域發光發亮！」

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實習記者：張駿宏

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