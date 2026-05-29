培僑書院學生受甲甴啟發 研仿生六足月面機械人奪冠

國家正計畫在月面上建設國際月球科研站，培僑書院的學生團隊受到不少人望而生畏的曱甴所啟發，提出仿生六足月面機械人的設計方案，機械人可靈活應對月球複雜地貌，協助執行資源運輸、材料搬運及組裝等任務，更可就地取材，為月球基地提供建築材料，在理工大學與教育局合辦的「月球機械人設計比賽」中奪得冠軍。

延伸閱讀：神舟二十三號︱何傳耀中學學生盼師姐分享經歷 校方擬辦打氣活動

六足參考甲甴腳 助月面行動自如

賽事是「築造未來：國際月球科研站機械人」計劃的重點活動之一，吸引粵港澳大灣區共52間中學與國際校參加，提交共65份設計方案。奪冠的培僑書院團隊成員之一，中五生陳家迎指，六足設計啟發自曱甴的腳部結構，有助靈活、平穩與順滑移動，較傳統車輪設計更適合在凹凸不平的月面。倘個別支架失靈，六足設計亦可互補不足，讓機械人可繼續完成任務。她形容研發與設計花了不少心思，困難之處是調控機械人的機件姿態，避免出現動彈不得的情況。

機械人的另一特色，是可以自主採掘月球土壤，再以高溫處理及3D列印方式，在太空人登月前準備建造基地的材料。團隊期望機械人方案得到實踐，應用於月球科研站上。

延伸閱讀：神舟二十三號｜港產太空人掀「航天熱」 學者倡「從課堂到太空」培養航天人才

德望學校倡多機協作奪亞軍

亞軍由德望學校研發的「多機械人協作系統」奪得，團隊建議系統由基地、運輸車及跳躍探測器組成，以多機協作模式進行深空探測任務，克服單一機械人的限制。季軍得主香港墨爾文國際學校，團隊倡議研發以放射性同位素熱能發電機，驅動可自主地形測繪與勘探資源的機械人，以適合月球南極永久陰影區的長期任務。

理大深空探測研究中心副主任吳波讚揚，各得獎方案非常吸引，形容學生提出的「奇思妙想」，對日後探月任務的科研發展有啟發性。

記者 梁子健

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<