中美AI戰｜FCC禁中國機械人及電網逆變器進入美市場 商務部：堅決反對並保留反制權利

中美科技與經貿摩擦愈演愈烈，針對美國聯邦通信委員會（FCC）於美東時間周二（28日）宣布，將外國生產的電網逆變器和先進機械人設備列入「覆蓋清單」，禁止相關新型號產品進入美國市場銷售，中國商務部新聞發言人今日（29日）發表強硬回應。商務部痛斥美方的措施是「典型的市場扭曲和單邊霸凌行為」，表面上打着「非歧視」旗號，實質上卻是針對中國企業和產品進行歧視性打壓，中方對此表示堅決反對，並警告若美方一意孤行，中方將堅決予以反制。

斥美方假借國安名義蓄意推動「脫鉤斷鏈」

中國商務部發言人指出，這已不是美國FCC第一次採取類似的歧視性打壓措施，此前該委員會已多次對其他中國商品實施限制。

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發言人批評，美方長期以來無視中方的反覆交涉和克制態度，持續出台並升級限制措施，已嚴重損害中方的正當貿易利益，破壞中美經貿穩定局面，並對全球產業鏈和供應鏈的穩定造成嚴重干擾。發言人強調，機械人及電力逆變器均是正常的國際商品，包括美國在內的各方原本都從正常貿易中獲益，但美方卻泛化國家安全概念，不顧兩國業界的強烈反對，動用行政力量強行干預企業間的正常商業交易。

警告將採取堅決反制 捍衛中企正當權益

商務部發言人直言，美方這種持續推進「脫鉤斷鏈」的做法「損人不利己」。中方嚴正敦促美方立即撤銷有關限制措施，停止錯誤做法。

發言人明確警告，如果美方一意孤行，中方將不會坐視不理，將會採取堅決的反制措施，以全力維護國家及中國企業的正當合法權益。市場分析預計，隨着美方新禁令即時生效，華為、陽光電源等電網逆變器巨頭，以及宇樹科技等中國人形機械人製造商，在美業務將面臨嚴峻挑戰，兩國經貿關係恐將進一步陷入冰點。