有片｜小童坐Tesla私家車司機位 雙手不斷揸軚盤學駕車 網民轟：生仔要考牌

今日（1日） 網上瘋傳一條「小童駕車」影片，片中一輛白色Tesla私家車停在深水埗福華街的燈位，一名年約7至8歲的男童坐在司機位上，雙手疑似不斷扭動軚盤，旁邊則有一名女乘客，狀甚危險。片段引起網民撻伐，紛紛留言斥責「離晒譜」。

該短片僅長約4秒，未知事發時間。片段所見，一輛白色Tesla私家車停在深水埗福華街的燈位，當時路上未見有太多車及途人。一名男童竟坐在司機位上，疑似手握軚盤操控車輛，而旁邊的女乘客未有阻止。

事件引起網民熱議：「生仔真係要考牌」、「停牌有無得停三代？」、「人類總是犯同樣錯誤」、「燈口玩啲咁嘅嘢，係咪黐線㗎」。不過亦有網民質疑，男童是否正在使用Tesla的打機功能玩賽車遊戲。

根據《道路交通條例》第42條「駕駛時無執照等」，任何人不得容受或允許並無持有有關車輛所屬種類的駕駛執照的人駕駛汽車，違者如第一次被定罪，可處罰款5,000元及監禁3個月。

同類事件過去亦曾發生過。今年3月，一輛粵港牌黑色私家車於駛至屯門鄉事會路近屯門法院對開時，一名小童相信被抱坐在司機的大腿上，雙手不斷扭動軚盤，後座亦另有乘客，狀甚危險。警方其後拘捕一名22歲姓林內地男子，涉嫌「危險駕駛」，他現正被扣留調查。

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另外，最轟動一宗是發生於2011年8月，一對夫婦在長沙灣海麗邨，讓年僅歲半兒子坐父親大髀「揸大膽車」近兩分鐘，坐在後座的母親拍片並放上Youtube。二人認罪後稱只是貪玩，「以為畀BB一個快樂嘅童年回憶」，終同被判160小時社會服務令及停牌半年。