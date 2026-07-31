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德福廣場稻香卡式爐突爆開 罐頭飛脫滿枱狼藉 消防到場無人傷

突發
更新時間：00:46 2026-07-31 HKT
發佈時間：00:46 2026-07-31 HKT

九龍灣食肆驚傳卡式石油氣爐爆炸意外。周四（30日）晚上10時許，警方與消防接獲食客報案，指於德福廣場稻香分店內有卡式石油氣爐起火並發生爆炸。消防接報抵達現場，當時現場已無煙無火，經調查後確認事件中無人受傷。

職員發現漏氣即爆 食客驚呼「以為伊拉克打到嚟」

據受影響食客於社交平台發貼指出，事發時正在該分店打邊爐，期間有職員疑發現桌上的卡式石油氣爐發出異樣的漏氣聲，隨即呼喚同伴到場處理，詎料話音未落，卡式爐便突發猛烈爆炸。現場傳出巨響並瀰漫着濃烈的燒焦氣味，有食客驚魂未定，直言突如其來的爆裂聲「唔知以為伊拉克打到嚟」。

從網上流傳的照片可見，涉事餐枱上擺放了一煲鴛鴦邊爐鍋，卡式石油氣爐的氣罐位置嚴重損毀、保護蓋被衝力炸至飛脫。Threads@wanglokto
從網上流傳的照片可見，涉事餐枱上擺放了一煲鴛鴦邊爐鍋，卡式石油氣爐的氣罐位置嚴重損毀、保護蓋被衝力炸至飛脫。Threads@wanglokto
事件發生在德福廣場稻香分店。Threads@wanglokto
事件發生在德福廣場稻香分店。Threads@wanglokto
旁邊的石油氣罐更受損嚴重僅餘瓶身，樽頸以上部分不知所終。Threads@wanglokto
旁邊的石油氣罐更受損嚴重僅餘瓶身，樽頸以上部分不知所終。Threads@wanglokto

從網上流傳的照片可見，涉事餐枱上擺放了一煲鴛鴦邊爐鍋，卡式石油氣爐的氣罐位置嚴重損毀、保護蓋被衝力炸至飛脫。旁邊的石油氣罐更受損嚴重僅餘瓶身，樽頸以上部分不知所終，枱面上狼藉一片，場面相當驚險。涉事卡式石油氣爐及氣罐的牌子與型號仍有待相關部門進一步調查。

昔日亦有同類事故 平排使用或致過熱爆裂

卡式石油氣爐爆炸事故過去亦曾發生。2023年，616牛肉火鍋專門店灣仔分店曾發生同類嚴重意外，當時店內兩個使用中的卡式石油氣爐突然發生猛烈爆炸，氣罐當場被爆裂撕開，爐頭更彈飛落地，導致三名食客不幸被「炸傷」送院。

機電工程署當年調查後指出，事故原因係兩個卡式石油氣爐過於貼近、平排使用不當，引致石油氣罐過熱爆裂。當局當時亦揭發涉事爐具並無「GU」標誌，即未獲機電署批准在香港使用。

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