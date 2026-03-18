伊朗局势｜伊朗证实最高国家安全官员拉里贾尼遇害 特朗普批北约盟友拒参与霍峡护航｜持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势以防长称伊朗最高国家安全官员拉里贾尼已死-美军逾200士兵战事中受伤)

行动代号「史诗怒火」

3月18日最新消息：

以色列：已击毙革命卫队辖下「巴斯基」领袖苏莱曼尼

06：10

以色列军方宣布，在持续针对伊朗高层的打击行动中，成功击毙了革命卫队辖下民兵组织「巴斯基」（Basij）的领袖苏莱曼尼（Gholam Reza Soleimani）。

06：03

伊朗官方证实，伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼与其子、资深安全官员莫尔特扎以及一组随行保镖在空袭中一同遇害。

乌派专家团队抵海湾国家助应对伊朗无人机

03：10

乌克兰总统泽连斯基表示，已派出精通无人机防御战术的军事专家团队，相继抵达阿联酋、卡塔尔和沙特阿拉伯，并正前往科威特，协助抵御伊朗无人机。他表示，目前该地区共有201名乌克兰人员，另有34名专家已做好部署准备。

02：31

伊朗议会议长卡利巴夫警告说，霍尔木兹海峡的局势将无法恢复到战前状态。

02：18

黎巴嫩公共卫生部紧急行动中心表示，3月2日至17日期间，共有912人死于以色列在黎巴嫩发动的袭击和空袭，另有2221人受伤。中心又指，以色列的袭击在全国范围内持续升级。

以军消息：彻底消除伊朗导弹威胁仍需数周

01：43

美媒《霍士新闻》引述一名以色列高级军事官员报道，以方估计，摧毁来自伊朗的导弹威胁需要「几周时间」。该官员补充指，伊朗本来计划每天向以色列发射数十枚导弹，但由于导弹和发射器遭美以的空袭摧毁，目前无法做到。

00：35

科威特当局指，在过去24小时内，共拦截了2枚导弹和13架无人机。

00：22

美国总统特朗普说：「伊朗这件事其实基本上在两三天内就结束了」。

00：07

美国总统特朗普向记者证实，他已从其大多数北约「盟友」那里得知，他们不想参与对伊朗的军事行动。特朗普指，由于美国已经摧毁了伊朗的军事力量，「他们的海军消失了，他们的空军消失了，他们的防空和雷达系统也消失了，最重要的是，他们的各级领导人都消失了」，因此美国已不再需要北约的帮助，同样不再需要日本、南韩和澳洲或等国家的帮助。他又警告说，对北约感失望，北约袖手旁观将不利于与美国的伙伴关系。

3月17日最新消息：

22：32

美联社报道，美国国家反恐中心主任肯特（Joe Kent）周二（17日）表示，因美国、以色列对伊朗的战争而宣布辞职，并称「无法昧著良心」支持特朗普政府进行的伊朗战争。

22：24

法新社报道，以色列总理内塔尼亚胡表示，伊朗国家安全首长拉里贾尼（Ali Larijani）已死亡。

21：42

伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗伊斯兰革命卫队称，经情报监控，在南部霍尔木兹甘省，拘捕55名被美国和以色列雇用的人员。

21：25

早前有消息指出，伊朗最高领导人穆杰塔巴在俄罗斯接受治疗，伊朗驻俄罗斯大使贾拉利驳斥相关说法为假新闻。

路透社报道，贾拉利（Kazem Jalali）星期二（17日）在社交媒体发文称，这是「一场新的心理战」，强调伊朗领导人无需躲藏；克里姆林宫拒绝对此作出回应。

21：06

美国白宫表示，油轮「开始缓慢通过」霍尔木兹海峡。