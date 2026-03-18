伊朗局势｜伊朗证实情报部长遇害 最高领袖：血债将很快得到清算｜持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势以防长称伊朗最高国家安全官员拉里贾尼已死-美军逾200士兵战事中受伤)

行动代号「史诗怒火」

3月19日最新消息：

穆杰塔巴就拉里贾尼遇害发声明 ：「血债将很快得到清算」

02：15

伊媒引述消息报道，伊朗成功打击位于沙特首都利雅得郊区的利雅得油气联合炼油厂美方专属区域。炼油厂内接连发生爆炸，引发了大规模火灾。

报道指，美军一直利用该炼油厂为驻扎在苏丹王子空军基地的美国空军战机提供燃料，而此次袭击摧毁了炼油厂的战机燃油储备，将令美军战机的燃料补给流程陷入瘫痪或严重受阻。

02：07

沙特国防部表示，一架无人机试图接近东部地区天然气设施，成功将其拦截及摧毁。

00：58

央视报道，伊朗最高领袖穆杰塔巴就伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼遇害事件，发表声明哀悼。声明赞扬拉里贾尼是拥有近五十年政治、军事与文化经验，「博学、远见且忠诚」，是伊朗政坛的核心人物。

声明又指，以色列这种恐怖行动只会强化伊斯兰民族的意志，「血债将很快得到清算」。

美媒：特朗普拟达主要目标后结束战争

00：35

美媒AXIOS网站引述美国官员报道，特朗普视伊朗政权更迭为「额外的胜利」，但他打算在主要目标实现后结束战争。而据该美国官员指，特朗普的主要目标，是摧毁伊朗的导弹和核计划、海军以及其代理人的资金来源。

相关新闻：伊朗局势｜担心变越战翻版？美媒：特朗普拟达三目标后结束战事

00：24

当地时间3月18日晚，以色列国防军表示，监测到伊朗向以色列发动了导弹袭击。随后，以色列北部多地响起防空警报。

3月18日最新消息：

23：12

美国国家情报总监加巴德在参议院委员会作证时表示，美国已「摧毁」了伊朗的核浓缩计划，并将地下设施掩埋。

22：50

伊朗总统佩泽希齐扬18日在社交媒体证实伊朗情报部长伊斯梅尔·哈提卜遇害。



22：15

伊拉克官员表示，伊朗帕尔斯气田遭袭后，伊朗供应往伊拉克的天然气供应中断。

该官员补充说，袭击发生后，伊朗已将天然气转向国内供应。以色列媒体报道称，这次攻击是由以色列在美国的默许下实施。以色列军方尚未对事件作出回应。

21：28

伊朗官方媒体通报，以色列与美国星期三（18日）空袭波斯湾一处重要天然气田设施，并引发火灾。

法新社报道，伊朗国家电视台引述布什尔省副省长贾哈尼安（Ehsan Jahanian）说，位于阿萨卢耶（Asaluyeh）的南帕尔斯特别能源经济区部分天然气设施遭到「美以敌对势力」发射弹体袭击。消防人员已被派往现场扑救火势。

21：22

伊朗迈赫尔通讯社报道，伊朗伊斯兰革命卫队发出紧急警告，沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔三国石油设施成为合法打击目标，将在未来几个小时内进行打击，敦促相关区域民众撤离。

20：45

伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼的葬礼将在德黑兰举行。据伊朗方面消息，拉里贾尼及其子在其位于帕尔迪斯的女儿家中遭袭身亡。

总统佩泽希齐扬（18日）凌晨发正式声明表示，沉痛哀悼在近期恐怖袭击中遇难的最高国家安全委员会秘书、前议长拉里贾尼，并誓言复仇。

18：29

以色列防长卡茨（Israel Katz）指，在过去一夜的以色列空袭行动中，伊朗情报部长死亡。卡茨又表示，他与总理内塔尼亚胡共同决定，授权军队无需获得批准，即可暗杀任何伊朗官员。

17：59

《耶路撒冷邮报》（The Jerusalem Post）引述多名消息人士报道，伊朗情报与安全部长Esmail Khatib疑似于当地时间 17 日晚间遭遇「斩首行动」暗杀。

16：18

澳洲驻阿联酋空军基地遭一枚伊朗发射物袭击，设施受损，无人伤亡。

16：13

沙特阿拉伯国防部指，在利雅德地区拦截并摧毁一架无人机。

14：55

杜拜当局证实，成功拦截导弹攻击，无人受伤。

13：20

伊朗法尔斯通讯社周三(18日)报道，伊朗已对一名为以色列情报和特勤局（摩萨德）工作的间谍执行死刑。该谍名被指曾向摩萨德提供伊朗敏感区域图像信息。

2025年6月以色列对伊朗挑起的「12日战争」期间，伊朗伊斯兰革命卫队情报部门在萨沃季博拉格县的一栋别墅内逮捕此人，同时缴获3万欧元现金、一辆农夫车、一部电单车以及各种情报设备和卫星通信设备。



12：11

哈马斯周三（3月18日）发表声明，悼念伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼，强调哈马斯将与伊朗保持团结。

11：44

澳洲驻阿拉伯联合酋长国空军基地周三（3月18日）遭一枚伊朗发射物袭击，无人在袭击中伤亡。

10：26

据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，当地时间3月18日，伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼、伊朗巴斯基民兵组织指挥官苏莱曼尼的葬礼将在德黑兰同时举行。

10：07

据伊朗塔斯尼姆通讯社，伊朗军队总司令哈塔米18日表示，伊朗将「果断」回应最高国家安全委员会秘书拉里贾尼遇害，「令敌人后悔」。哈塔米发表声明说，伊方必将为拉里贾尼及其他遇难者复仇，「此类犯罪行径绝不会阻碍伊朗捍卫独立、自由、领土完整和制度」。同日，伊朗伊斯兰革命卫队宣有发动「真实承诺-4」行动第61波攻势。

伊媒：伊朗向特拉维夫发射导弹 以报复拉里贾尼被杀

08：40

伊朗国家电视台报道，为报复最高国家安全委员会秘书拉里贾尼遇害，伊朗向特拉维夫发射携带集束弹头的导弹。

07：45

美国中央司令部表示，于数小时前，美军在霍尔木兹海峡附近、伊朗沿海的伊朗导弹基地，投掷了5000磅级深穿透炸弹。

以色列：已击毙革命卫队辖下「巴斯基」领袖苏莱曼尼

06：10

以色列军方宣布，在持续针对伊朗高层的打击行动中，成功击毙了革命卫队辖下民兵组织「巴斯基」（Basij）的指挥官苏莱曼尼（Gholam Reza Soleimani）。伊朗革命卫队其后发表声明证实，苏莱曼尼在美国和以色列的袭击中身亡。

以色列总理内塔尼亚胡表示，拉里贾尼和苏莱曼尼是在24小时内。相继被击杀。

拉里贾尼与子同殁 伊朗总统誓言报复

06：03

伊朗官方证实，伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼与其子、资深安全官员莫尔特扎，以及一组随行保镖在空袭中一同遇害。

伊朗总统佩泽希齐扬发声明，对拉里贾尼之死表示哀悼，并誓言报复。

相关新闻：伊朗局势｜伊方证实拉里贾尼与儿子同遇难 以军：续追杀穆杰塔巴

乌派专家团队抵海湾国家助应对伊朗无人机

03：10

乌克兰总统泽连斯基表示，已派出精通无人机防御战术的军事专家团队，相继抵达阿联酋、卡塔尔和沙特阿拉伯，并正前往科威特，协助抵御伊朗无人机。他表示，目前该地区共有201名乌克兰人员，另有34名专家已做好部署准备。

02：31

伊朗议会议长卡利巴夫警告说，霍尔木兹海峡的局势将无法恢复到战前状态。

02：18

黎巴嫩公共卫生部紧急行动中心表示，3月2日至17日期间，共有912人死于以色列在黎巴嫩发动的袭击和空袭，另有2221人受伤。中心又指，以色列的袭击在全国范围内持续升级。

以军消息：彻底消除伊朗导弹威胁仍需数周

01：43

美媒《霍士新闻》引述一名以色列高级军事官员报道，以方估计，摧毁来自伊朗的导弹威胁需要「几周时间」。该官员补充指，伊朗本来计划每天向以色列发射数十枚导弹，但由于导弹和发射器遭美以的空袭摧毁，目前无法做到。

00：35

科威特当局指，在过去24小时内，共拦截了2枚导弹和13架无人机。

00：22

美国总统特朗普说：「伊朗这件事其实基本上在两三天内就结束了」。

00：07

美国总统特朗普向记者证实，他已从其大多数北约「盟友」那里得知，他们不想参与对伊朗的军事行动。特朗普指，由于美国已经摧毁了伊朗的军事力量，「他们的海军消失了，他们的空军消失了，他们的防空和雷达系统也消失了，最重要的是，他们的各级领导人都消失了」，因此美国已不再需要北约的帮助，同样不再需要日本、南韩和澳洲或等国家的帮助。他又警告说，对北约感失望，北约袖手旁观将不利于与美国的伙伴关系。

相关新闻：伊朗局势｜特朗普炮轰盟友拒霍峡护航：不用你们帮手 称应考虑退出北约

3月17日最新消息：

22：32

美联社报道，美国国家反恐中心主任肯特（Joe Kent）周二（17日）表示，因美国、以色列对伊朗的战争而宣布辞职，并称「无法昧著良心」支持特朗普政府进行的伊朗战争。

22：24

法新社报道，以色列总理内塔尼亚胡表示，伊朗国家安全首长拉里贾尼（Ali Larijani）已死亡。

21：42

伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗伊斯兰革命卫队称，经情报监控，在南部霍尔木兹甘省，拘捕55名被美国和以色列雇用的人员。

21：25

早前有消息指出，伊朗最高领导人穆杰塔巴在俄罗斯接受治疗，伊朗驻俄罗斯大使贾拉利驳斥相关说法为假新闻。

路透社报道，贾拉利（Kazem Jalali）星期二（17日）在社交媒体发文称，这是「一场新的心理战」，强调伊朗领导人无需躲藏；克里姆林宫拒绝对此作出回应。

21：06

美国白宫表示，油轮「开始缓慢通过」霍尔木兹海峡。