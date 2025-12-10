人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮

有外卖员今日（10日）凌晨在社交平台发文，指有人竟拿大埔宏福苑火灾做恶作剧，深夜以灾场地址叫外卖「现金单」，恶作剧者更在聊天室表示「系单位入面好肚饿」，事件引发网民公愤，怒轰恶作剧者「凉薄」、「人渣」！

面对这张「摆明玩嘢」的外卖单，这位醒目的外卖员最后用一招完美化解。

人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员一招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心↓↓↓↓

事发在昨晚11时许，楼主如常接单，但下一秒却被订单内容「吓亲」，从楼主上载的App截图可见，有客人从大埔富善邨的一间快餐店，点了包括一份价值188元的「炸鸡三人餐」、总额约二百多元的外卖。然而，最令人发指的是，送餐地址竟直指早前发生致命火灾的「宏福苑宏新阁」一个单位。

更恶劣的是，这恶作剧是一张需要「现金到付」（Cash On Delivery）的大额订单，外卖员要送达现场后，才向客人收取现金。

「净系喺chat room系咁话系单位入面好肚饿」

面对这种极度凉薄的恶作剧，楼主在帖文中写道：「唔该唔好攞呢啲嘢讲笑。」楼主表示，曾尝试致电该名客人，但电话一直无人接听，而对方竟在App内的聊天室中不断传来讯息，声称「系单位入面好肚饿」。

楼主在与网民的对话中坦言「接单果吓吓亲」，并道出了自己的困境：「呢一个系现金单，交收𠮶阵要收现金，如果㩒已送达系会搞到我冇咗几百蚊。」换言之，恶作剧者可能是看准了这一点，想让外卖员进退两难，白白浪费时间之余，还可能要倒贴金钱。

面对这个困局，楼主冷静处理，立即联络官方客服，他将整个情况向外卖平台客服反映，虽然过程花了10分钟，但最终成功取消了这张恶意订单，他事后直斥恶作剧者「简直浪费我时间」。

网民齐轰：攞悲剧玩外卖员 正人渣！

事件曝光后，网民纷纷留言炮轰该名恶作剧者，留言区充满了「正人渣」、「CLS」、「白卡以为自己好Ｘ幽默」等愤怒的声音。

有网民指出：「座数应该都唔系用数字显示啰，明显系出嚟玩，如同畜牲无别。」另一位网民亦补充：「宏新系C座，而第5/E座系宏泰」，证实恶作剧者是胡乱编造地址，存心消费悲剧并戏弄外卖员。

网民纷纷批评以宏福苑火灾「单嘢开玩笑本身已经差到极致」，「CLS 真心有L病......重要攞火灾单位叫外卖现金单！完全冇后果！重要电话唔听系Chatroom讲系入面好肚饿，做人唔好咁啦。」

不少网民认为这种玩笑毫无底线、极不尊重死者，批评「呢d on9当有趣，完全当大埔火灾当系笑话、0尊」、「做埋呢啲嘢会有报应」，有网民建议楼主报警处理，并向平台投诉，务求让该用户被永久停权。

来源：lkl._.630＠Threads

