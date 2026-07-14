DSE放榜2026︱香港大学HKU 10个最多人申请/竞争最激烈JUPAS课程 附最新Expected Score预计收生分数
发布时间：14:31 2026-07-14 HKT
DSE放榜2026︱今年的中学文凭试（DSE）将于7月15日放榜，相信同学现时都在搜集升学资讯。《星岛教育》根据香港大学（港大/HKU）数据，介绍该校在大学联合招生办法（JUPAS）首轮改选后，5个最多人申请（以Band A计算）的课程，及5个学位竞争最激烈课程（以Band A申请人数对比学额计算），并整理相关课程2026年的计分方法、加权科目及Expected Score（预计收生分数）等资讯，助同学了解港大课程的竞争情况，以便规划放榜后的最后JUPAS改选。
DSE放榜2026︱港大分数换算
港大的DSE分数换算方式如下：
|级别
|分数
|5**
|8.5
|5*
|7
|5
|5.5
|4
|4
|3
|3
|2
|2
|1
|1
香港大学JUPAS改选2026︱港大5个最多人申请课程
JUPAS首轮更新课程选择结束后，根据香港大学提供的数据，5个最多人申请的课程（仅以Band A计算）和去年相同，依次为护理学学士及护理学学士菁英领袖培育专修组别、内外全科医学士、文学士、理学士及工商管理学学士。
第5位：工商管理学学士
- 课程编号：JS6755
- 课程简介：课程囊括多元化的学术知识及商业训练，更包括教授传意技巧、电脑应用、社会科学及理科知识等，并透过互动学习汲取商学知识和提升管理技能。学生可从企业「开发、设计及创新」、「金融学」、「人力资源管理」、「资讯系统及分析」，以及「市场学」5个范畴选取一个主修科目，亦可选择第二主修或副修。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：517
- 学额：226 (数字为课程「JS6755工商管理学学士」、「JS6767经济学学士 / 经济金融学学士」 及「JS6781工商管理学学士（会计及财务）/工商管理学学士（会计数据分析）」的共设学额。)
- 计分方法：英文＋数学＋最佳3科＋最佳第6科
- 加权科目：英文x1.5、数学x1.5、最佳第6科x0.2
- Expected Score：32
- 课程详细资讯：>>按此<<
第4位：理学士
- 课程编号：JS6901
- 课程简介：课程让学生有扎实的科学知识基础，同学可选择11个理科主修、7个精研主修课程及选择其他学院的课程。7个精研主修课程包括生物科学、化学、生态学及生物多样性、地质学、数学、分子生物及生物科技及物理学。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：680
- 学额：253
- 计分方法：英文+数学+最佳生物/化学/物理+最佳2科
- 加权科目：数学x1.5；最佳生物/化学/物理 x1.5；生物、化学、物理、M1/M2 x1.5
- Expected Score：31
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第3位：文学士
- 课程编号：JS6054
- 课程简介：在首学年，学生将从学院不同范畴的基础科目中，拣选修读的科目，而学生修读与主修相关的科目时，也能同时修读由文学院或其他学院所提供的学科。此外，文学院也为学生提供「文学士双学位」课程，学生可在香港以及法国或美国完成课程。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：699
- 学额：217
- 计分方法：英文+最佳4科
- 加权科目：英文x 2；中文x1.5
- Expected Score：30
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第2位：内外全科医学士
- 课程编号：JS6456
- 课程简介：课程旨在培育优秀的医生，为社会提供高质素、具人道精神和合乎道德的医疗服务。他们追求终身学习，并为将来的专科训练作好准备。课程为6年制，共12个学期，围绕著四个主题发展，分别为「健康与患病情况下的人类生物学」、「专业技巧：诊断、解决疑难、沟通和临床管理」、「人口健康、医疗服务、经济与政策」及「医学伦理、专业态度和行为」。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：1094
- 学额：300 (数字为课程「JS6456内外全科医学士」及「JS6626内外全科医学士-杰出医科学人」的共设学额。)
- 计分方法：最佳6科
- 加权科目：无
- Expected Score：40.5
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第1位：护理学学士（JS6468）及护理学学士菁英领袖培育专修组别（JS6418）
- 课程编号：JS6468及JS6418
- 课程简介：护理学学士课程内容，主要涵盖核心护理课程、特定人口护理、护理理论基础、护理学研究基础、护理选修科、护理实习、生命科学、临床药理学及行为科学；此外，课程设有菁英领袖培育专修组别，为有志向专科护理或护理医生事业发展的优秀学生而设，以更短时间完成专业课程。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：1243（JS6468）；133（JS6418）
- 学额：210 (数字为课程「JS6468护理学学士」及「JS6418护理学学士菁英领袖培育专修组别」的共设学额)
- 计分方法：最佳5科+最佳第6科
- 加权科目：最佳第6科x 0.5
- Expected Score：24（JS6468）；34（JS6418）
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DSE放榜2026︱港大5个竞争最激烈的JUPAS课程
如以学额竞争情况计算，港大5个竞争最激烈的课程（以Band A申请人数对比学额），排名榜首的课程和去年同期相同，都是文学士及教育学士（语文教育）- 英文教育，去年约12人争1个学位，今年竞争率微跌，约11人争1个学位；其余竞争率最高的4个课程，依次为社会工作学学士，第3为文学士（全球创意产业），第4为教育学士（幼儿教育及特殊教育），排名第5的是中医全科学士。
第5位：中医全科学士：约10人争1个学位
- 课程编号：JS6482
- 课程简介：课程为6年制，旨在培育具备中医药和生物医学知识，并掌握临床技巧和终身学习能力的新一代中医专业人才。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：251
- 学额：25
- 申请人对比学额比例：10
- 计分方法：最佳5科+最佳第6科
- 加权科目：最佳第6科x 0.5
- Expected Score：27
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第4位：教育学士（幼儿教育及特殊教育）：约10人争1个学位
- 课程编号：JS6092
- 课程简介：课程结合幼儿教育及特殊教育，学员将具备能力教育及支援不同发展需要的幼儿；修毕课程的学员将可申请注册为合格幼稚园教师、幼儿工作员、幼儿中心主管。学员亦会获社会福利署认可为已完成1年特殊幼儿工作员的在职培训。毕业生同时亦符合教育局对注册幼稚园校长的学历要求。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：166
- 学额：16
- 申请人对比学额比例：10.4
- 计分方法：英文+最佳4科
- 加权科目：英文x1.5
- Expected Score：22
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延伸阅读：JUPAS改选2026︱首轮改选数据出炉 运动与航天相关科目受青睐 边科竞争最激烈？
第3位：文学士（全球创意产业）：约11人争1个学位
- 课程编号：JS6274
- 课程简介：课程提供一个跨学科探索，深入研究全球商业与文化之间的微妙关系。透过四个专业方向：电影与媒体传播；游戏与数位人文；视觉艺术、文化遗产与博物馆学；音乐与表演艺术，让学生既能深耕专业知识，亦能理解各个领域之间的互动。课程理论与实践并重，提供指导实习和行业体验等多种职场体验机会。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：212
- 学额：20
- 申请人对比学额比例：10.6
- 计分方法：英文+最佳4科
- 加权科目：英文x2；中文x1.5
- Expected Score：31
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第2位：社会工作学学士：约11人争1个学位
- 课程编号：JS6731
- 课程简介： 课程涵盖广泛的核心领域，包括社会福利和社会政策、专业的社会工作理论和实践、人类行为和社会环境、研究、法律、社会学和心理学。学生可透过技巧实验科目和问题导向学习，将理论加以融会贯通，并有机会在香港或外地实习。完成课程后，毕业生可获得专业认可的社会工作者资格。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：385
- 学额：35
- 申请人对比学额比例：11
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：无
- Expected Score：26
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第1位：文学士及教育学士（语文教育）- 英文教育：约11人争1个学位
- 课程编号：JS6066
- 课程简介：课程由文学院及教育学院合办，学生可在5年内获得英国语文及语言学的文学士及英文教育的教育学士学位。毕业生符合本港中、小学英文教师要求。此外，学员于跨领域学习，修读文学及教育学，以获取双学位。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：191
- 学额：17
- 申请人对比学额比例：11.2
- 计分方法：英文+最佳4科
- 加权科目：英文x1.5
- Expected Score：30
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注：各课程的收生资讯，以院校公布为准。
资料来源：院校提供、JUPAS及港大网页
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