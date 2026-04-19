金像奖2026红地毡盛况现场直击 王丹妮低胸力撼新生代演员 李佳芯大晒迷人锁骨迎战

金像奖2026丨全城瞩目的影坛盛事，第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）于今日2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重举行。今日下午4时30分，一众电影人、颁奖者、提名演员、幕后人将会盛装亮相，踏上设于尖沙咀海滨长廊的红地毡，为颁奖典礼揭开华丽序幕。ViuTV 99台由下午4时30分起全程直击红地毡盛况（YouTube直播连结：https://www.youtube.com/@HongKongFilmAwards/streams）及稍后7时30分举行的颁奖典礼。《星岛头条》亦将直击红地毡环节。

金像奖2026红地毡详情

金像奖2026焦点提名电影与演员

金像奖2026红地毡精彩照片Part 1

金像奖2026红地毡精彩照片Part 2

重温香港电影金像奖2025红地毡盛况

第44届香港电影金像奖红地毡的网络直播将由下午3时30分抢先开始，观众可透过「香港电影金像奖」及「SpotiTalk」的官方YouTube频道，直击红地毡的台前幕后。大会今年邀得全新网上平台主持阵容，由身兼演员及主持的吴肇轩、网络名人笔华棋（Matt Chung），搭配三位新面孔「葵芳」Kay 蔡蕙琪、Angelina 赵君瑜及连花（KaLin），以独特视角带领观众「UNLOCK 红地毡时刻」。

届时，预计一众获提名的影帝、影后、最佳男女配角、新演员候选人，以及多位著名导演、编剧及电影工作者将会现身，星光熠熠，绝对是年度最不容错过的娱乐盛事。

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金像奖2026大会日前公布红地毡直播安排的详情。

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ViuTV 99台由下午4时30分起全程直击金像奖2026红地毡盛况。下午3时半，红地毡环节正式开始前，大会今年特设的「UNLOCK 红地毡时刻」网上直播已率先启动。由全新主持组合吴肇轩、网络名人笔华棋（Matt Chung），联同三位活力新面孔「葵芳」Kay 蔡蕙琪、Angelina 赵君瑜及连花（KaLin）带领观众游走文化中心外围。五位主持轻松互动，四处打卡，以独特视角为观众预热，揭开红地毡盛况的序幕。第44届金像奖颁奖礼于香港文化中心举行，电影《寻秦记》角逐多个奖项，分别「最佳男主角」、「最佳女配角」、「最佳电影」、「最佳服装造型设计」、「最佳视觉效果」、「最佳美术指导」、「最佳音响效果」、「最佳动作设计」、「最佳摄影」、「最佳剪接」和「最佳原创电影歌曲」。有粉丝特意租游艇挂上「最佳电影寻秦记」及「古萱世一」的海报，力撑电影得奖。

王丹妮身穿低胸长裙现身金像奖红地毡

王丹妮身穿低胸长裙现身金像奖红地毡，第二次担任「最佳衣着奖」评判的她得荣幸，她表示不可选自己，不过为尊重场合和身份，一定会着得靓。问到评审准则？她指有自信，大家最好在红地毡上摆出代表自己最有自信的甫士。问到会否对廖子妤这些老友加分？王丹妮指自己很公平，但对廖子妤有信心认为对方一定会着得靓，提到对方昨日得知是她担任最佳衣着评判后表示会传讯息给她，王丹妮神秘表示不告诉大家，又坦言期待对方的衣着，因知她要求高。提到《夜王》导演版，王丹妮表示未有时候看，问到是否会让老公睇戏中有床上动作戏，她指一早有向老公「报案」，若他返港会邀他看，他亦好明白和支持她的工作。她又指现在街上很多人叫她的角色名「Co Co」，演员生涯有具代表性的角色诞生也感开心。身穿绿色晚装的陈蕾红地毡梯级时，场外大批粉丝齐声大叫她的名字，爱锡粉丝的她，即挥手示好，氹得粉丝大嗌。

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金像奖2026竞争激烈，多部电影作品备受瞩目。由麦浚龙执导的《风林火山》以12项提名领跑，成为大热；而《寻秦记》、《金童》、《再见UFO》、《世外》及《酱园弄‧悬案》亦成功入围角逐「最佳电影」殊荣，实力不容忽视。

演员奖项方面，战况同样精彩。古天乐凭《私家侦探》及《寻秦记》两部电影双料提名「最佳男主角」，将与《金童》的张继聪、《捕风追影》的梁家辉，以及凭《像我这样的爱情》首度入围的陈家乐，一同竞逐影帝宝座。影后宝座之争亦相当激烈，入围者包括《水饺皇后》的马丽、《无名指》的许恩怡、《像我这样的爱情》的廖子妤、《酱园弄‧悬案》的章子怡，以及《赎梦》的陈法拉。五位实力派演员将会竞逐影后殊荣，后座花落谁家，拭目以待。

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金像奖2026提名演员造型照？

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在期待今届盛事之余，不妨一同重温去年第43届金像奖红地毡的璀璨星光。当时由沈殷怡与强尼担任主持，一众巨星盛装出席，包括夫妻档现身的梁朝伟与刘嘉玲、担任「最佳衣着奖」评审的王丹妮、型格登场的Marf邱彦筒，以及妙语如珠的刘青云等。当时大热电影如《破·地狱》及《九龙城寨之围城》的团队亦是红地毡焦点。

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