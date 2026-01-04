直击《万千星辉颁奖典礼2025》现场盛况 Bob林盛斌获最佳男主持 整烂奖座场面尴尬

无线电视年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》于2026年1月4日（星期日）晚上八时，于澳门上葡京综合度假村—上葡京综艺馆隆重举行，届时翡翠台将会全程现场直播。而TVB颁奖典礼2025红地毡环节，则于同日下午五时半开始。《星岛头条》将为读者直击《万千星辉颁奖典礼2025》每一个精彩瞬间。

【22：32】《万千星辉颁奖典礼2025》特设向离世圈中人致敬的环节，多位去年离世的艺人及幕后人的照片及生前片段一一登上现场大屏幕，场面感人。当播出许绍雄片段时，镜头拍到契女佘诗曼，她在台下强忍哀伤，而身旁的高海宁亦做出抹泪的动作。

【22：25】《万千星辉颁奖典礼2025》「专业精神奖」由姜大卫颁发，得奖者是加入TVB逾30年的张济仁，他是TVB节目的幕后功臣、御用字体设计师。

「专业精神奖」得奖者是加入TVB逾30年的张济仁。

张济仁是TVB节目的幕后功臣、御用字体设计师。

【22：10】《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳男主持」及「最佳女主持」奖颁奖人为王祖蓝、林晓峰、金刚，Bob林盛斌获得「最佳男主持」，他上台首先交代的是会为刚刚失恋的陈庭欣找男友。Bob林盛斌在台上整烂奖座，吓得台下一众嘉宾，以及TVB高层如曾志伟等大笑，台上颁奖人都好错愕。而「最佳女主持」奖由车婉婉夺得，近年她凭《中年好声音》系列再度入屋，人气上升。

【21：40】《万千星辉颁奖典礼2025》表演环节，「最佳电视歌曲」5强轮番上台演唱侯选歌曲。大会邀得林敏聪与几位《中年好声音4》中的蒙面选手一起颁奖，而「最佳电视歌曲」得主是剧集《新闻女王2》插曲《Seeds of Truth》，年仅19岁的詹天文在台上发表得奖感言。首次夺得该奖项的詹天文心情难掩激动，在台上发表感言时，竟口快将「攞奖」说成「颁奖」，随即害羞更正，引来全场爆笑。连台下的佘诗曼、马国明等艺人也忍俊不禁。颁奖嘉宾林敏聪更即时「抽水」互动，场面十分搞笑。詹天文在平复心情后，也真诚感谢了公司及《新闻女王2》的幕后团队。

【21：30】《万千星辉颁奖典礼2025》最佳综艺节目奖、最佳资讯及专题节目奖，由钱嘉乐、阮兆祥、洪天明颁发。最佳综艺节目得主为《中年好声音3》；最佳资讯及专题节目奖得主为《东张西望》。

【21：15】《万千星辉颁奖典礼2025》「飞跃进步女艺员」奖得主是叶蒨文，她在台上特别多谢男友GM曾展望，更多谢男友的妈妈煲汤给她饮。「飞跃进步男艺员」由吴业坤夺得，他由台下开始爆喊。吴业坤表示：「多谢TVB，你养足我咁耐。」同时亦日籍老婆滨口爱子。

【21：05】《万千星辉颁奖典礼2025》颁发「最佳衣著男、女艺人」奖得主为绯闻男女朱敏瀚及陈晓华。

【20：47】《万千星辉颁奖典礼2025》找来周柏豪及黄浩然颁发「大湾区最喜爱」奖项。「大湾区最喜爱TVB综艺及资讯节目」奖得主为《女神配对计划》；「大湾区最喜爱TVB剧集」奖得主《新闻女王2》；「大湾区最喜爱TVB男主角」奖得主黄宗泽；「大湾区最喜爱TVB女主角」奖得主佘诗曼，黄宗泽在台上发表感言，笑言：「留返啲时间畀阿佘讲。」佘诗曼对于再次得到此奖项，表示非常开心。

【20：34】《万千星辉颁奖典礼2025》最佳女配角奖颁奖人是夏文汐及张兆辉，最佳女配角奖得主是王敏奕，她未上台前已喜极而泣。她在台上提及老爷曾志伟：「多谢老爷。」曾志伟在台下笑得安慰。

【20：23】《万千星辉颁奖典礼2025》最佳男新人奖得主为刘洋及冯皓扬。

【20：18】汪明荃与上届视帝张振朗及视后龚嘉欣颁发「最佳新人」奖，《万千星辉颁奖典礼2025》最佳女新人奖由倪嘉雯夺得。倪嘉雯在台上多谢台前幕后给她机会，更特别在台上多谢偶像佘诗曼，二人曾于《新闻女王》、《新闻女王2》合作，倪嘉雯表示在片场得到佘诗曼很多教导。

【20：10】《万千星辉颁奖典礼2025》全场艺员大晒冷，场面盛大。四大司仪陆浩明（6号）、车婉婉、何沛珈及郑衍峰出场。

【20：00】开场播出多部TVB经典剧的片段，新旧TVB艺员以AI方式惊喜同框，充满回忆杀。

TVB颁奖典礼2025丨罗子溢佘诗曼夺北美视帝视后

TVB《万千星辉颁奖典礼2025》今晚于澳门上葡京举行，奖项改为专注本土与大湾区合共18奖。而北美《Fairchild TV》率先公布票选结果，罗子溢凭《金式森林》蝉联「北美最喜爱男主角」，佘诗曼凭《新闻女王2》夺「北美最喜爱女主角」，《新闻女王2》同时夺「北美最喜爱剧集」。

TVB日前正式公布万众期待的《万千星辉颁奖典礼2025》司仪阵容。今年TVB颁奖礼打破去年单一司仪的模式，改由四大司仪联手坐镇，由经验丰富的陆浩明（6号）领军，搭配三位首次担任颁奖礼司仪的车婉婉、何沛珈及郑衍峰，为这场电视界年度盛事带来耳目一新的感觉。

最佳剧集

《奔跑吧！勇敢的女人们》

《痞子无间道》

《夺命提示》

《刑侦12》

《执法者们》

《麻雀乐团》

《侠医》

《巨塔之后》

《金式森林》

《新闻女王2》

最佳男主角

周嘉洛《痞子无间道》

陈山聪《夺命提示》

张振朗《夺命提示》

林保怡《刑侦12》

马国明《执法者们》

陈豪《侠医》

陈展鹏《巨塔之后》

郭晋安《金式森林》

罗子溢《金式森林》

黄宗泽《新闻女王2》

最佳女主角

吴若希《奔跑吧！勇敢的女人们》

刘佩玥《夺命提示》

傅嘉莉《刑侦12》

蔡洁《执法者们》

张曦雯《侠医》

宣萱《巨塔之后》

陈炜《巨塔之后》

陈晓华《金式森林》

佘诗曼《新闻女王2》

李施嬅《新闻女王2》

最佳男配角

朱敏瀚《奔跑吧！勇敢的女人们》

林子善《夺命提示》

罗子溢《执法者们》

姜大卫《麻雀乐团》

丁子朗《侠医》

徐荣《金式森林》

罗天宇《金式森林》

邓智坚《新闻女王2》

何广沛《新闻女王2》

吴业坤《新闻女王2》

最佳女配角

赖慰玲《奔跑吧！勇敢的女人们》

刘颖旋《夺命提示》

陈自瑶《刑侦12》

郭柏妍《麻雀乐团》

刘佩玥《侠医》

吴若希《巨塔之后》

高海宁《新闻女王2》

王敏奕《新闻女王2》

蒋祖曼《新闻女王2》

龚慈恩《新闻女王2》

飞跃进步男艺员

陈浚霆

张驰豪

冯皓扬

何晋乐

林正峰

吴业坤

冼靖峰

涂毓麟

曾展望

黄庭锋

飞跃进步女艺员

陈桢怡

何沛珈

关嘉敏

林秀怡

李芷晴

梁凯晴

倪嘉雯

戴祖仪

王嘉慧

叶蒨文

最佳男新人

冯皓扬

何晋乐

林智乐

刘洋

曾锦燊

最佳女新人

陈若思

庄子璇

倪嘉雯

姚焯菲

詹天文

大湾区最喜爱TVB剧集

《爱‧回家之开心速递》

《奔跑吧！勇敢的女人们》

《痞子无间道》

《夺命提示》

《刑侦12》

《执法者们》

《侠医》

《巨塔之后》

《金式森林》

《新闻女王2》

大湾区最喜爱TVB男主角

周嘉洛《痞子无间道》

陈山聪《夺命提示》

张振朗《夺命提示》

林保怡《刑侦12》

马国明《执法者们》

陈豪《侠医》

陈展鹏《巨塔之后》

郭晋安《金式森林》

罗子溢《金式森林》

黄宗泽《新闻女王2》

大湾区最喜爱TVB女主角

吴若希 《奔跑吧！勇敢的女人们》

刘佩玥 《夺命提示》

蔡洁 《执法者们》

傅嘉莉 《刑侦12》

张曦雯 《侠医》

宣萱 《巨塔之后》

陈炜 《巨塔之后》

陈晓华 《金式森林》

佘诗曼 《新闻女王2》

李施嬅 《新闻女王2》

大湾区最喜爱TVB综艺及资讯节目

《大师兄感谢祭》

《万千星辉颁奖典礼2024》

《友乜唔讲得》

《江湖见》

《一日打工限定》

《女神配对计划》

《声秀》

《真相‧情‧寻》

《2025香港小姐竞选决赛》

《万千星辉贺台庆》

最佳电视歌曲

《一切豁开》吴业坤

《我和我们》林保怡、张振朗、吴业坤、黎泽恩、吴若希、戴祖仪、梁宸语、何吉赛尔

《不想将你放下》Supper Moment

《日光之下》张与辰

《最好的信念》古巨基

《序章‧结局》詹天文

《金式森林》张驰豪

《还剩一件未做的事》吴业坤

《Seeds of truth》詹天文

《女神恋爱恼》戴祖仪

最佳女主持

陈贝儿

陈庭欣

陈懿德

车婉婉

朱凯婷

何沛珈

黎芷珊

麦美恩

戴祖仪

汪明荃

最佳男主持

区永权

郑衍峰

C君

钱嘉乐

许文轩

洪永城

Bob林盛斌

森美

梁思浩

陆浩明

最佳资讯及专题节目

《东张西望》

《美食新闻报道》

《江湖见》

《香港系列之原味道》

《Grand住去利物浦》

《真相‧情‧寻》

《盲盒铁路游》

《空运世一》

《无穷之路V-智行无疆》

《带阿姐看世界》

最佳综艺节目

《中年好声音3》

《直播灵接触》

《今晚乜都拗》

《一日打工限定》

《女神配对计划》

《声秀》

《在我心中，你是独一无二》

《剪裁魔法师2》

《攻你上大学》

《芷珊再约王嘉尔》

