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星島申訴王 | 港女抱怨母靈堂上直呼全名犯大忌 專家拆解喪禮5大禁忌

申訴熱話
更新時間：09:00 2026-08-02 HKT
發佈時間：09:00 2026-08-02 HKT

去殯儀館送別先人，原來暗藏不少禁忌！近日有港女在社交平台發文，抱怨母親在殯儀館內大聲直呼其全名，擔心此舉觸犯喪禮大忌，事件隨即引發網民熱議。為解開大眾疑慮，《星島申訴王》訪問殯儀平台創辦人，拆解喪禮上的傳統禁忌。專家指出，在靈堂內的一言一行、衣著飾物，以至帛金銀碼其實都各有規矩，一旦做錯隨時惹禍上身。

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網民呻殯儀館被母直呼全名　

該名女網民早前在社交平台 Threads 上發文申訴：「我老母係殯儀館勁大聲叫我全名，仲要叫兩次，我真係服咗佢。」帖文隨即引來大批網民留言，有人笑指「百無禁忌」、有人大呼「大吉利是」。

對於在殯儀館應如何稱呼親友，生死教育及資訊平台「走先喇」創辦人 Bryan Kam 指出，傳統上靈堂被視為陰陽交界之處，如果在場直呼生者的全名，恐怕會被先人或其他靈體記住，甚至跟隨其後，非常忌諱。他建議，在靈堂上最好以暱稱、稱謂或簡單的肢體語言打招呼，例如「阿明」、「表姐」，或點頭揮手示意即可。

同樣除了不能直呼全名，他指在言語上亦有不少要注意的地方。如離開時切忌說「再見」，因這有「再次在喪事上見面」的不祥之意，應以「保重」或「慢行」代替。家屬對來賓的慰問，只需講「有心」；來賓則以「節哀順變」回應，絕不能說「多謝」，以免予人「多謝你來參加喪禮」的感覺。此外，在靈堂應避免提及「去洗手間」或「去化妝間」，因這容易聯想到為先人遺體化妝的地方，直接前往即可。

帛金吉儀處理有學問　

除了言行和金錢上的禮儀，在拜祭先人上，傳統喪葬儀式中的祭品準備和相關科儀，同樣充滿需要注意的細節。

  • 帛金：由於傳統上「好事成雙」，雙數是喜事封利是的做法，因此喪事帛金一定要用單數，如 $101、$201，以取「單單一人」之意。

  • 吉儀： 內裏的 $1 硬幣、糖果及紙巾是家屬給來賓的謝意，必須在當日用掉或吃掉，例如用該 $1 買飲品或捐獻，寓意將哀傷化解，若直接帶回家的話，代表會將霉氣一併帶回去。吃掉糖果則有「苦盡甘來」的祝福。

  • 跨火盆： 這是重要的「除穢」儀式，用火的陽氣驅走在靈堂沾上的陰氣。若情況不許可，或跨火盆時不順，也可用柚子葉水灑身，或到商場等人多熱鬧的地方走一圈，以陽氣驅散陰氣。

專家：綠色葬儀為善行

不止是葬儀上，平日拜祭先人，也有禁忌需要留意。

  • 祭品：不少人在拜祭先人時，都會特地去燒肉店買燒肉或叉燒等，但其實拜祭用的三牲（豬、雞、魚）及水果均有寓意。雞、鴨、魚等必須保持完整，代表「有頭有尾」；水果則多用蘋果（平安）、橙（大吉大利），忌用苦瓜、冬瓜等有不祥諧音的食物。另外，相傳牛是地府鬼差「牛頭馬面」之一，為表尊重，拜祭品不應有牛肉，出席者當天亦盡量避免食用。

  • 衣飾：近年不少人流行配戴水晶、玉石等飾物，但需留意這些物品容易吸納能量，因此出入殯儀館或墳場等陰氣較重的地方時，建議暫時除下。

值得注意的是，不同場合的祭品處理方式大相逕庭。Bryan提醒，春秋二祭時拜祭祖先的食物，可以帶回家中食用，有接收先人祝福、保佑子孫平安的意思，不過前題要小心食物衛生問題。

此外，近年不少人提倡環保，如將先人骨灰撒放在紀念花園或指定海域以回歸自然、電子上香等，有人認為有違傳統，但Bryan指拜祭先人在於後人的「孝心與善念」，而非物質的厚薄。功德主要來自法事科儀的誦經超度、子孫的虔誠，以及有沒有幫逝者積德行善。綠色葬儀有助減少環境污染，本質上是一種「利他」的善行，反而能為先人積累陰德。

不知道大家又知不知道什麼傳統忌諱？歡迎留言告訴我們。

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