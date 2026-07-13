星島申訴王 | 加盟內地手搖茶店創業夢碎 投資者斥帳目不明 32萬變廢紙

《星島申訴王》過去多次報道涉及投資糾紛的申訴，而今次發生爭拗的，是一間特許經營的手搖檸檬茶店。投訴人指控入股加盟後，負責營運的股東帳目不清，開業後不單止未分過錢，還得悉營運店舖的股東拖欠租金，擔心血本無歸。

該涉事茶飲店來自廣州，2023年4月，在尖沙咀開了第一間分店。該店股東包括3名香港男子，分別名叫Johnny、阿Ray和阿成，他們聲稱是這個品牌的香港代理人，游說其他人出資加盟開分店。

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飯局認識被邀加盟 聲稱月月有錢分

而向《星島申訴王》申訴的4位事主，包括Hoson和阿May，他們本身是朋友。2023年，他們在朋友飯局認識了Johnny等人，之後定期都有聚會。同年11月，他們被Johnny等人游說，加盟投資即將在啟德體育園開設的分店。Hoson說：「他們說還欠30至40萬，邀請我們加盟做股東。」Hoson指對方說認識業主，可享租金優惠和租到好的舖位，「他又以尖沙咀分店做例子，說該店每月都賺錢，每個月都分到錢。」

因為對方說到很易賺，Hoson 4人決定加盟。他們先開了一間公司，以公司名義投資做股東，預計開業成本是130萬元，股東分為3組人，「A組就是Johnny3人的公司，B組是我們這邊，還有C組的兩個女生。」而Hoson等人出資64萬，分兩期繳付，佔40%股份。2024年3月，Hoson等人先付首期32萬，預計店舖同年12月開業。

當時Hoson曾經向Johnny等人提議，參與店舖裝修的報價，但Johnny以總公司有規定為由拒絕，又說裝修要按總公司的規格去做。除了前期工作無法參與，Hoson等人付款後才知道，舖位由原先說好的在舉辦大型活動的啟德主場館，變了在人流較少的啟德體藝館，「他當初說好開鋪的位置不是這裏的，搬到一個相對人流少一點的地方，好像被迫開在這裏，跟他說法有出入。」

帳目混亂單據簡陋 要求退款被拒

到了2024年11月，即是開業前一個月，投資計劃突然出現重大變化，「他們說投資超支，當初的130萬已不夠，現在要239萬，要求我們多付31萬，我們當然拒絕。」Hoson覺得投資額多了這麼多，對方應事前通知商量，而不是突然要他們就範。

其後翻查對方提供的單據，Hoson覺得更加可疑，因大部份對方交出的單據，都是用Excel表輸入的數字，單據亦沒有公司名字和印章，「裝修那張單據數目最大，已經139萬，只是電腦打印的報價單。」

而Hoson覺得最離譜的，是Johnny等人交出的投資帳目，B組和C組股東的版本，金額有很大分別，令人感覺帳目很混亂。由於對Johnny等人失去信任，Hoson等人要求退款，但被拒絕，於是決定拒付32萬尾數。因此，原先說好的4成股份，被扣至只有13%。

人流少生意差 欠半年舖租

由啟德分店開業至今，Hoson等人從未看過收支帳目，還發現資金去向不明，「店內有一部電子貨幣機，用來收取支付寶、微信支付和八達通，這部機並不是用我們公司去收錢，是另一間食品公司，跟這間茶店完全沒關係，這一點非常不合理。」

開業年半，Hoson等4位股東一毛錢都沒分過。而Johnny等代理人，又說因為生意差，已經半年沒有交租。作為股東，Hoson他們只有一個訴求，就是希望Johnny等人出來面對，「經營有問題我們理解，都要開會商討，就算一直虧損，都要公開帳目。他們不肯商談，又不出來見面，今年10月租約就完結，我們的錢也沒有了，這樣不合理。」

記者到位於啟德的茶飲店視察，發現店舖所在位置人流很少，和最初有人標榜靚舖位很大出入。目測所見，店舖生意一般，記者在一個半小時內，發現只有3個客人光顧。《星島申訴王》嘗試接觸Johnny等三位自稱代理人了解事件，職員說他們很少回來，致電手提電話和發訊息，都聯絡不到他們。

《星島申訴王》又去了他們第一間開設的尖沙咀店，店員說他們已經賣了盤，「一定不會再出現，他們已經不是這裏老闆，都一年了。他們賣了這間舖給其他人，我們現在受僱其他老闆。」

近年《星島申訴王》都報道過一些涉及招股做生意，結果變成懷疑騙局的爭議，要報警處理，所以投資真的要小心。如果大家都有類似糾紛，歡迎聯絡《星島申訴王》申訴。

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