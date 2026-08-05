AMD料今季收入130億美元遜最高預期 盤後股價挫9% 蘇姿丰：數據中心收入明年料翻倍

超微半導體（AMD）最新的收入展望令市場失望，盤後股價大跌近9%。

AMD預期第三季收入將達到130億美元（上下浮動 3 億美元），據彭博匯編數據，即使分析師平均預期為125億美元，但華爾街部分機構的預測遠高於130億美元。

長遠可超越年收增長35%目標

在分析員電話會議上，行政總裁蘇姿丰表示，公司預計其數據中心業務收入將在2027年實現「一倍以上」的增長。被問到如何實現以上目標，她指在不透露具體數字的情況下，該業務的最終增長率「很可能遠超」100%。她又指，從長遠來看，該公司有望超越先前設定的「年收入增長 35%」及「每股盈利（EPS）達 20 美元」的目標。

AMD上月推出了多款新產品，蘇姿丰聲稱其性能將超越英偉達的產品，並預計到2030年，該市場規模將達到1.4萬億美元。

AMD第二財季收入增長50%，達115.36億美元。扣除非經常性項目後的調整後每股盈利 1.66 美元，高於市場預期的收入113 億美元及每股盈利1.62美元。分部業務方面，數據中心業務的銷售額增長107%，達67億美元，高於市場預期的66億美元。個人電腦（PC）及遊戲相關的銷售額則增長6%至38億美元。

關注AI基建業務能否跟上英偉達

Emarketer分析師Jacob Bourne指，AMD已經成功鞏固了其僅次於英偉達，在AI加速器領域第二重要供應商的地位。但他同時指出，AMD能否在更廣泛的AI基礎設施市場中跟上英偉達的步伐，「AMD 正在從一家晶片挑戰者，演變成一家 AI 基礎設施的競爭對手。」

AMD季績正值科技股業績期的尾聲，彭博報道指，早前多個晶片製造商的客戶以及包括英特爾在內的競爭對手交出的強勁表現，均推高了市場對AMD的期望，因此即使公司交出不俗的業績，其股價隨後出現下挫的情況並不罕見。