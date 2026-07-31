港股已屆後市好淡臨界點｜港股開市

7月31日，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢頗大。日本央行今日議息，但日本政府已先偷步進行今年第二輪干預滙市行動，日圓喺美國周四早段突然攀升3.35%至157.95兌每美元。美元兌大部分主要貨幣急回，美滙指數一度回落1.02%，報99.86。美匯指數回落，反而有助美股反彈。道指周三顯著下跌1153點後，隨着市場對聯儲局加息擔憂有所紓緩，周四裂口高開520點，其後曾輾轉擴大升幅至672點，高見52266；美市收市，道指仍升613點或1.19%，報52208；標指升121點或1.66%，報7437點；納指勁彈679點或2.78%，報25122；納指100更厲害，升3.36%，報28106；費城半導體指數終於識得彈，喺啲內存股翻生之下，報復式反彈8.19%，報11302。

微軟業績理想，股價收市抽高15.5%，為表現最強道指成份股，市值單日增加4500億美元，創股市之最；反觀Meta收入預測遜色，加上上季現金流急降引發憂慮，股價急跌8%，連跌11個交易日，半個月市值蒸發兩成。蘋果公司周四收市後公布業績，股價回吐1.4%，不過都係派成績表嘅亞馬遜則抽高3.9%。Nvidia及Tesla分別升2.7%和3.5%。內存股回勇，晶片股回穩，美光科技(Micron)及英特爾分別大升18.3%及11.4%，SK海力士及台積電ADR分別炒高17.5%及7.6%。美國10年期債息一度倒升9個基點，報4.712厘，對息口較敏感的2年期債息漲5.7個基點，至4.293厘。

短線回調壓力大增

港股喺昨日期指結算日變動不大，恒指高開67點，雖然早段一度逼近二萬六關，但其後升勢回順，最終收市升50點，報收25858，連升第四個交易日，成交額3048億，尚算合格。不過市寛繼續背馳，而短線RSI 2則持續第三個交易日處於90水平之上，意味短線回調壓力大增。不過恒指已連續兩個交易日企穩250日線之上收市，加上20日線已升穿50日線，發出第二個黃金交叉利好訊號。即使短線出現調整回踩，只要250日線即24588約25600水平，亦為大型頭肩頂頸線位置守穩，港股有機會扭轉中期調整跌勢，只要回踩支持後，重上26000水平企穩，成功突破由1月高位28056延伸至今嘅下降軌頂部，及保持於由上月低位延伸之上升軌底部之上，則港股不僅於五窮六絕後七翻身，更有望展開另新升浪。不過，港股持續回升至25000水平之上，成交一直未能配合價量齊升，一旦已調整近月之AI內存股完成調整，再度吸引資金回流，或又出現資金流出老登股情況，有礙港股後市再向上突破。目前港股正處於一個重要好淡臨界點，續後係新升浪展開，抑或反彈完成再繼續調整浪，8月開局將揭盅。

古天后