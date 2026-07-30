渣打績優破頂 財息兼收｜唐牛午市攻略

渣打（2888）最新公佈破紀錄業績，第二季經營收入按年增長3%至57億美元，除稅前溢利按年增長2%至23.3億美元；半年計除稅前溢利按年升9.2%至47.8億美元，創新高。

中期息增至20.4美仙

集團同步上調全年業績指引，全年經營收入由原來接近5%至7%範圍的較低水平，上調至範圍的中間數，淨利息收入由大致持平，上調至低單位數百分比按年增長。中期息每股20.4美仙，按年增長66%，另將回購10億美元股份。渣打國際業務總裁洪丕正表示，目標未來三年每股盈利增長介乎15%至20%，未來股息分派相對股份回購的佔比會逐步提升，達至漸進式增加派息。

從圖表出發，業績後股價曾創出237元新高，有貨堅定持有，冇貨可考慮每逢回吐分段吸納，中長線靜待財息兼收。

唐牛

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