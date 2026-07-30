Arm次季指引不及最樂觀預期  預告智能手機業務疲弱 股價盤後跌6%

Arm Holdings公佈截至6月底止2027財年第一季業績，季度收入按年增22%至12.89億美元；經調整每股盈利按年增長29%至0.45美元，兩者均勝市場預期。期內，版稅收入為7.15億美元，按年增長22%；授權收入為5.74億美元，增長23%。不過，公司預測第二季收入為13.8億美元，未達市場最樂觀預期，經調整後每股盈利指引則為47美仙；此外，公司在分析師電話會議上直言，「版稅收入方面將略微下降，智能手機業務有疲弱跡象」。受消息影響，ARM盤後股價跌5.7%，報212美元。

大型科企對晶片需求增加

綜合媒體報道，受AI熱潮及代理程式需求帶動，Arm晶片架構在數據中心的需求持續升溫，而Alphabet、亞馬遜等雲端巨頭亦積極開發客製化AI晶片，進一步推升公司授權收入及版稅收入。行政總裁Rene Haas表示，「推論工作負載越多，就越會產生只有CPU能夠處理的工作。」並指大型科技公司對晶片需求增加，加上英偉達（Nvidia，NVDA）Vera處理器等新客戶，均有助推動收入增長。

Arm表示，公司於3月發布的全新AI數據中心晶片AGI CPU，表現超出預期，2027及2028會計年度的需求已突破20億美元。Haas透露，甲骨文（ORCL）已同意購買該晶片，北美及中國市場亦錄得新客戶，並指公司能確保超過10億美元晶片的供應，「對供應的感覺比90天前更好」。

Jefferies分析師更預測，該晶片於2031會計年度的銷售額將達180億美元，超越公司自身預測的150億美元。

記憶體短缺構成一定壓力

不過，Arm財務總監Jason Child預測，公司第二季智能手機專利費增長僅約為10%至15%，並指記憶體短缺問題將構成一定壓力。另外，他亦在電話會議中表示「公司版稅收入方面將略微下降，智能手機業務有疲弱跡象」。Arm強調，公司在數據中心晶片領域的擴張有助於抵銷增長放緩的影響，但仍未緩解市場對半導體類股的悲觀情緒。