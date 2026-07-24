「美股七雄」暴瀉 市值蒸發6.2萬億 日媒揭五大科企藏13萬億影子債 專家警告美股或「失落十年」

華爾街對AI巨額投資的質疑正演變成市場恐慌。隨着Google母企Alphabet及Tesla業績引發AI資本開支失控的憂慮，重磅科技股「美股七雄」周四慘遭拋售，單日市值合共蒸發近7,970億美元（折合約6.2萬億港元）。與此同時，《日經亞洲評論》揭露，微軟及Meta等五大科技巨頭，背後竟隱藏高達1.65萬億美元（折合約12.94萬億港元）的AI「影子債務」。有專家警告，科技巨頭瘋狂燒錢加上估值過高，不僅正在摧毀美股最成功的商業模式，甚至可能拖累標普500指數步入「失去的十年」。

Alphabet錄上市後首度負自由現金流

「美股七雄」遭遇自2025年4月以來最大單日跌幅，追蹤該板塊的指數單日下挫4.8%，拖累標指及納指100分別跌1.2%及1.9%。Alphabet單日暴跌約7%，市值蒸發逾2,930億美元；Tesla股價亦急挫15%，錄得史上最差的績後表現。其餘科技股全線向下，亞馬遜（AMZN）跌4.6%，Meta（META）跌3.4%，微軟（MSFT）則跌2.3%。

引發市場拋售的主要原因是科技巨頭日益膨脹的資本開支與不斷惡化的現金流。Alphabet將今年資本開支預測上調至高達2,050億美元，並錄得59億美元的負自由現金流，為該公司自2004年上市以來首次出現負值。

Tesla行政總裁馬斯克亦向投資者坦言，2026年將是「資本支出規模巨大的一年」。市場預期，即將公布業績的Meta及亞馬遜，其自由現金流同樣面臨沉重壓力。

JonesTrading首席市場策略師Mike O’Rourke指出，投資者正感到深深憂慮，因為這些科技巨頭似乎正在親手摧毀美股歷史上最成功、對投資者最友好的商業模式。

5巨頭隱藏1.65萬億美元表外債務

另外，《日經亞洲評論》研究發現，Alphabet、微軟、亞馬遜、Meta及甲骨文（ORCL）五家科技巨頭，合共背負約1.65萬億美元的表外債務，規模超越其資產負債表上正式披露的1.35萬億美元負債。這意味五家企業的真實總債務高達約3萬億美元。

五大巨頭中，Meta的表外債務估計最高，達到約4,200億美元，幾乎是其2026財年帳面債務的三倍。甲骨文的表外義務增速最快，主要因與OpenAI合作推進的「星際之門」（Stargate）數據中心項目，其隱形債務在四年間狂飆超過30倍至2,733億美元。

三類承諾未全面入帳

報道指出，這些未在資產負債表上反映的承諾主要分為三類，包括尚未交付的GPU及伺服器長期採購合同、未投入營運的數據中心長期租約，以及合資項目產生的未來付款承諾。

儘管這種處理方式完全符合美國會計準則，但國際清算銀行（BIS）早前已將此類行為稱為「影子借貸」（shadow borrowing）。評級機構穆迪亦警告，現行美國會計準則的局限性，允許科技巨頭隱藏數百億美元的潛在負債，令散戶投資者難以看清企業真實的財務健康狀況。

專家警告大市或步入失去的十年

資管公司Smead Capital Management創辦人Bill Smead警告，美股七雄的統治時代已經結束，未來更可能拖累標普500指數。

美股七雄今年整體表現接近持平，明顯落後標普500指數約10%的升幅。由於標普500指數首十大股份目前佔整體權重約40%，Smead警告，一旦投資者突然對AI交易失去興趣，超大規模數據中心營運商投入數千億美元進行基礎設施投資，指數將受到影響，促使投資者拋售指數，形成惡性循環。

他預計，標普500指數未來5至10年可能下跌，並指出價值股指數近期已開始跑贏大市，反映市場領導股份的更替或已展開。

特許金融分析師協會（CFA Institute）的研究亦表明，市場在經歷高度集中和估值過高後，往往會增加波動，並可能導致指數長期回報欠佳，形成所謂「失去的十年」。

