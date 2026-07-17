恒指半日跌494點 智譜挫21% 中芯美團跌6% 電能逆市升近2% | 港股開市

港股今早曾跌逾500點，恒指高開13點，一度升157點，高見25166點，其後掉頭向下，臨近中午收市最多曾跌504點，低見24504點，中午報24514點，跌494點或1.98%，成交額1,757.51億元。科指半日跌195點或4.04%，報4638點。

海力士三星2x產品挫15%及17%

科網股沽壓沉重，騰訊（700）跌3.9%；阿里巴巴（9988）跌3.4%；美團（3690）跌6%；小米（1810）跌2.1%；正推進在港雙重主要上市的百度（9888）跌3.3%。聯想（992）亦挫4.7%。中芯（981）跌近6%；XL二南方海力士（7709）跌15%；XL二南三星（7747）跌17%。

AI大模型股暴跌，智譜 （2513）大插21.9%；MINIMAX （100） 挫13.8%；迅策（3317） 挫9%。

醫藥及生科股亦遭洗倉，石藥集團（1093）、中國生物製藥（1177）、信達生物（1801）及藥明生物（2269）齊跌逾6%，包辦頭4隻表現最差藍籌。

滙豐再破頂 曾見158.4元

防守股逆市升，電能（006）升近2%，長江基建（1038）升1.2%；港鐵（066）及領展（823）分別升1.6%及1.3%。滙豐（005）今早再破頂，曾高見158.4元，中午收報157.3元，升0.2%。

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0930：美國經濟數據表現強勁，惟AI熱潮降溫及晶片股走弱，拖累周四美股三大指數全線向下。 截至收盤，道指跌0.2%，報52552.97點；納指跌1.47%，報25881.95點；標普500指數跌0.51%，報7533.76點。

晶片及存儲概念股持續走弱，SK海力士跌13.48%，閃迪跌12.6%，希捷科技跌10%，美光跌5.6%。

Google因旗下最強旗艦AI模型Gemini 3.5 Pro的技術表現尚未達標，目前推出時間已落後原計劃數月，引發市場對其AI競爭力的擔憂。受此消息影響，Google母企Alphabet股價大跌4.4%。

鎧俠較高位腰斬

亞太市場方面，日股曾下跌約4%，當中晶片廠商鎧俠一度跌逾14%，較上月高位大跌51%，出現「腰斬」情況。

港股方面，恒指今早高開13點，報25022點。科網股個別發展，小米（1810）升2.11%：百度升1.45%；騰訊（700）升0.99%；京東（9618）升0.09%；美團（3690）平開：阿里巴巴跌0.17%。

大模型雙雄集體下跌，智譜（2513）跌12.14%；MINIMAX（100）跌3.2%。

北水淨買入逾50億 狂掃阿里騰訊

北水動向方面， 周四淨買入港股50.4億港元。阿里巴巴 （9988）、智譜 （2513）、騰訊控股 （700）分別獲淨買入28.33億港元、17.9億港元、11.79億港元；小米（1810）、建滔積層板 （1888）、泡泡瑪特 （9992）分別遭淨賣出13.72億港元、11.73億港元、3.91億港元。