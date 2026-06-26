OpenAI據報擬延後IPO至明年  軟銀大挫13%創逾3個月最大跌幅

據紐約時報引述消息報道，AI初創公司OpenAI考慮將上市計劃推遲至明年，此前公司已保密提交美國IPO申請，目標估值達1萬億美元。消息拖累大舉投資OpenAI的軟銀集團股價大跌，最新跌12.25%，報6,246日圓。

傳奧特曼拒降估值加快上市

報道指，OpenAI財務總監弗里爾（Sarah Friar）曾向部分相關人士表示，公司目標是在2027年上市。與此同時，顧問向高層提出兩個選項：一是等待至2027年以1萬億美元估值上市，二是降低目標估值，以加快上市進程，行政總裁奧特曼（Sam Altman）回應表示，任何對萬億美元估值的變動都不可行。

有市場人士指，近期科技股波動可能削弱市場對OpenAI上市的熱情。市場對OpenAI上市延期的擔憂，導致軟銀股價在今日（26日）上午東京交易時段大挫，創逾三個月來最大跌幅。該集團對OpenAI的投資預計10月前達約650億美元。市場原先預期OpenAI上市將為軟銀帶來豐厚財務收益，並推動軟銀股價創歷史新高，使公司市值在上月超越豐田（Toyota Motor）。

Resona Holdings策略師Hiroki Takei分析，若OpenAI成功上市，將為軟銀持有的大量未上市新創資產提供透明估值，有助降低其股價長期承受的集團折價（風險溢價），如今IPO延期，「消息自然會削弱這些預期」。

政府「逐個批准客戶訪問權限」

另一方面，路透社引述知情人士報道，特朗普政府已要求OpenAI基於安全考量，分批推出新模型。有外國科技媒體先前報道，奧特曼向員工表示，公司將以有限預覽的形式，向特定合作夥伴發布最新模型GPT 5.6，在此期間，政府將「逐個批准客戶訪問權限」。