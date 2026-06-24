港股五連跌後 或呈短線技術反彈｜古天后

6月24日，大致天晴，但局部地區有驟雨，日間天氣酷熱。美國聯儲局貨幣政策立場轉鷹，投資者對估值高企，以及開支龐大嘅人工智能（AI）相關股份嘅憂慮加劇，美股周二捱沽，以重磅科為主嘅納指100指數收市重挫3.3%。美市收市，道指報51666，回吐45點或0.09%；標指跌107點或1.44%，報7365；納指跌579點或2.21%，報25587。

重磅股中，SpaceX未止瀉，一度再挫4.8%，其後反彈倒升7.1%，收市升幅收窄至1%；Nvidia及Tesla分別跌4.2%及5.8%，Nvidia為跌幅最大道指成份股。承接南韓SK海力士（SK Hynix）及三星電子跌勢，美光科技（Micron）、超微半導體（AMD）及英特爾跌幅介乎5.8%至13.2%。不過，國際商業機器（IBM）獲摩根大通調高投資評級，股價逆市升5%，為表現最強道指成份股。

真正考驗是美光盤後業績

RBC BlueBay資產管理投資總監Mark Dowding於彭博電視訪問中表示，散戶投資者追逐短期利潤，令股市最近呈高度投機性，現時回調實屬健康。RBC資本市場策略員卡爾瓦西納（Lori Calvasina）則相信，美股可承受聯儲局未來12個月加息兩次、幅度每次0.25厘嘅影響。

Energy Group Capital研究主管Amanda Lyons指出，市場真正考驗係周三美光盤後公布業績，其定價變動、資本開支或供應指引的變化均較業績本身更受關注。

美國10年期債息一度回落4.4個基點，至4.459厘，對息口較敏感嘅2年期債息降4.66個基點，至4.1792厘。美國6月份製造業採購經理指數（PMI）初值從5月的55.1升至55.7，優於預期的54.6，期內服務業PMI初值由5月的50.7漲至51.3，高過預期51.1，綜合PMI升至52.2。指數公布更令市場憂慮聯儲局立場轉鷹。

美滙指數最多上揚0.41%至101.43，日圓曾回升0.18%至161.28兌每美元。歐洲央行行長拉加德稱毋須再以強而有力行動應對伊朗戰爭的影響，其鴿派言論拖累歐元跌至去年8月以來新低，跌0.46%至1.1376美元。

恒指反彈首個阻力23800

港股錄得五連跌，恒指昨日高開31點後反覆偏軟，一度跌516點，低見23252再創一年低位，全日跌432點或1.81%，報收23336，成交額3,343億元。不過至夜期時段，雖然美股三大指數下跌，但夜期跟ADR見反彈，今早黑期反彈重上23500水平，料今早港股略為高開。

事實上，多項技術指標均顯示港股目前已呈超賣，14日RSI已跌穿30步入超賣區，2日RSI更跌低於2，短線可迎來技術反彈，惟資金面壓力未取，反彈上方仍面對重重阻力。反彈首個阻力為昨日成交密集區頂部23800，下一阻力為24000，而10日線為近幾次反彈均受阻，而港股如無法突破目前下降軌頂部約24600，短線反彈後，港股仍會繼續向下尋底。

港股自今年1月創下28056高位後，一直跟外圍其他股市背道而馳，當美、日、韓、台股均在AI熱潮下屢創新高，港股卻被指數重磅股拖累，表現每況愈下，而當外圍股市調整之際，港股卻隨之向下，令港股形成一浪低於一浪形態，資金僅集中炒作AI相關半新股，然而呢一批炒得火熱嘅半新股，於7月將迎來合共2,550億解禁潮，如相關股份急挫，難免進一步影響市場氣氛。

古天后