Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

的士司機涉於的士站拒載被票控 事主供稱司機重覆「要去佐敦接老婆」

社會
更新時間：13:53 2026-08-05 HKT
發佈時間：13:53 2026-08-05 HKT

的士司機涉嫌去年在尖沙咀圓方的士站拒載，被票控的士拒絕租用，今於九龍城裁判法院開審。女事主供稱當日的士駛至上客區，她看到「For Hire」的紅色牌升起，遂欲打開車門上車。惟司機重覆表示「要去佐敦接老婆」，又要求事主在近佐敦的地方下車。事主感詫異，司機最終駛走，未有接載事主或其他人。被告盤問時質疑當日滂沱大雨，事主可能看不到他已「冚旗」，事主否認。案件下午續審。

被告連大為，被票控一項的士拒絕租用罪，他今日自行行事。女事主姜茵茵（音譯）供稱於去年6月13日晚上約7時47分，在圓方北區的士站上客區等候的士，前方不遠為落客區。她見到被告駕駛的士在落客區落客後，「屈返入嚟上客區」，姜見到「For Hire」的紅色牌升起，遂在的士停下後「理所當然，我就去開後面車門」。

「要去佐敦接老婆」

姜續憶述，被告搖低左前方車窗並問姜去哪裡，姜回應去油麻地，而被告再問「近唔近佐敦？」，姜表示不知道。被告解釋「要去佐敦接老婆」，姜形容當時覺得詫異，但無特別理會。姜欲打開車門，被告表示被告續表示「如果一定要上車，介唔介意喺近佐敦嘅地方落車，因為佢要去接老婆」。姜呆了一會兒，有另一名男子從後拖著行李上前，向被告稱「去旺角好近，可唔可以俾我上車」，惟被告搖頭後便駛走，姜坦言「我無堅持要搭囉」。姜隨後作出投訴，她事前不認識被告。

案件編號：KCS31547/2025
法庭記者：雷璟怡

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
1小時前
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
00:52
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
社會
5小時前
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
時事熱話
2026-08-04 13:32 HKT
10年資歷點心師傅慘變「翻熱員」？酒樓轉用內地預製菜慳成本 慨嘆：要求唔高2萬5都冇人請｜Juicy叮
10年資歷點心師傅慘變「翻熱員」？酒樓轉用內地預製菜慳成本 慨嘆：要求唔高2萬5都冇人請｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
影視圈
4小時前
向海嵐小紅書拍片教零消費遊港 借熱水沖泡自攜咖啡、食免費飯 網民：枉為港姐冠軍
向海嵐小紅書拍片教零消費遊港 借熱水沖泡自攜咖啡、食免費飯 網民：枉為港姐冠軍
影視圈
2026-08-04 10:00 HKT
JUPAS放榜｜大學Offer不及水電牌？過來人狠批盲追學位：15歲學手藝40歲變贏家 揭港人其實只敬「一樣嘢」｜Juicy叮
JUPAS放榜｜大學Offer不及水電牌？過來人狠批盲追學位：15歲學手藝40歲變贏家 揭港人其實只敬「一樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
餘生只剩20小時相聚？ 40歲港男餞行移民好友 計出殘酷數字大感心寒 網民淚憶亡友：下次再見已是墳前拜祭｜Juicy叮
餘生只剩20小時相聚？ 40歲港男餞行移民好友 計出殘酷數字大感心寒 網民淚憶亡友：下次再見已是墳前拜祭｜Juicy叮
時事熱話
2026-08-04 10:59 HKT
泰女攜4歲女搭機服安眠藥熟睡 疑遭鄰座男猥褻非禮 褲上驚見白色液體
即時國際
9小時前