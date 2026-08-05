的士司機涉於的士站拒載被票控 事主供稱司機重覆「要去佐敦接老婆」

的士司機涉嫌去年在尖沙咀圓方的士站拒載，被票控的士拒絕租用，今於九龍城裁判法院開審。女事主供稱當日的士駛至上客區，她看到「For Hire」的紅色牌升起，遂欲打開車門上車。惟司機重覆表示「要去佐敦接老婆」，又要求事主在近佐敦的地方下車。事主感詫異，司機最終駛走，未有接載事主或其他人。被告盤問時質疑當日滂沱大雨，事主可能看不到他已「冚旗」，事主否認。案件下午續審。

被告連大為，被票控一項的士拒絕租用罪，他今日自行行事。女事主姜茵茵（音譯）供稱於去年6月13日晚上約7時47分，在圓方北區的士站上客區等候的士，前方不遠為落客區。她見到被告駕駛的士在落客區落客後，「屈返入嚟上客區」，姜見到「For Hire」的紅色牌升起，遂在的士停下後「理所當然，我就去開後面車門」。

「要去佐敦接老婆」

姜續憶述，被告搖低左前方車窗並問姜去哪裡，姜回應去油麻地，而被告再問「近唔近佐敦？」，姜表示不知道。被告解釋「要去佐敦接老婆」，姜形容當時覺得詫異，但無特別理會。姜欲打開車門，被告表示被告續表示「如果一定要上車，介唔介意喺近佐敦嘅地方落車，因為佢要去接老婆」。姜呆了一會兒，有另一名男子從後拖著行李上前，向被告稱「去旺角好近，可唔可以俾我上車」，惟被告搖頭後便駛走，姜坦言「我無堅持要搭囉」。姜隨後作出投訴，她事前不認識被告。

案件編號：KCS31547/2025

法庭記者：雷璟怡