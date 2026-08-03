三項鐵人賽失蹤｜比賽前夕退出賽事 鄭泳舜：近期極端天氣較多 指引「再保守一些」也可以

外號「大隻佬」的60歲退休水警馬志寶昨日早上在大埔大美督參與三項鐵人比賽期間，懷疑遇溺失蹤，約8小時後由消防蛙人尋回，送院後不治。舉辦賽事的三項鐵人總會其後回應指，昨日開賽前20分鐘，並無發出黃雨警告，大美督中心現場亦無雨，海面5公里內沒有雷暴，情況屬於平靜，海水能見度高，具備合適開賽條件，才開始比賽。

立法會議員鄭泳舜昨日原本亦有參賽，但因應天氣及個人身體狀況評估，決定退出。他今早（3日）在電台節目指，對事件感到非常難過，又指從安全角度而言，近期極端天氣較多，若果日後比賽指引循「再保守一些」的角度調整，他認為亦是可以的。

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建議優化GPS系統等

鄭泳舜表示，認識死者馬先生，形容對方為人熱心，對其離世感到傷心。談及大會安全安排，他指大美督屬於內海，平時水面平靜。按其過往多年參賽經驗，現場救生艇充足，幾乎每三至五米便有一名救護人員，保安及救護設施符合國際標準。有人猜測今次意外是否因「走漏眼」而未能及時發現，他促請警方盡快調查，以釐清是天氣、海面狀況還是個人身體狀況導致悲劇。

針對賽事的惡劣天氣指引，鄭泳舜指出，現時遇上紅、黑雨會必定取消，黃雨則由大會按現場實質情況決定。他強調近年香港極端反常天氣頻繁，若主辦方日後在評估風暴或雷暴時，考慮採取「早少少嘅預判」及更保守的決定，他認為是可以的。此外，颱風前後單車賽道容易佈滿樹枝及青苔，大會亦需加強評估路面風險。

在救援措施方面，他提議優化現時用作計時的GPS系統，若參賽者未能在合理時間內抵達檢查站，系統可即時發出警報通知大會。至於有建議指應強制參賽者配戴「跟屁蟲」（浮波），鄭泳舜認為雖未必有即時救生作用，但有助辨認海面位置，認為值得考慮。他亦提醒，三項鐵人屬高強度運動，參賽者需按自身準備及隱性健康風險作個人判斷。

另一立法會議員何敬康在亦在節目中對事件表示關注。他指公開水域變化大，降雨導致的水溫微變也足以影響經驗豐富的運動員。他強調公開水域的救援「窗口」極細，選手一旦遇溺下沉便極難尋獲。他建議大會善用科技，例如引入實時GPS追蹤或AI攝錄監察，選手一旦出事便即時警報通知就近人員施救；同時建議主辦方日後進一步提高參賽者的體檢要求。

立法會議員鄭泳舜。