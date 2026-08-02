病人組織提五年規劃建議 倡長生津受助人、兒童免醫療費 擴疫苗、罕病新藥資助

政府擬於今年內發表本港首個「五年規劃」，目前正展開諮詢。由社區組織協會聯同多個病人組織組成的「長期病患者關注改革聯席」，於今日（2日）就規劃的醫療社福範疇發表意見書，建議政府擴大獲苗及醫療服務的資助，例如豁免所有長生津受惠人士、18歲以下兒童的醫療費用；將公立醫院專科的輪候時間訂立目標，中位數維持於約半年內、最長於一年內處理；加強對為殘疾人士提供更全面的支援；以及為罕見病及特定病人的創新藥械資助機制，將病人獲資助下使用創新藥的比例達至8成等等。

疫苗接種率未如理想 倡擴高危群組資助

出席記者會的包括社協幹事、醫改聯席代表彭鴻昌，以及兩名立法會議員林哲玄和黃國等。彭鴻昌指出，雖政府已推出多項疫苗資助計劃，惟以流感疫苗為例，不足群組的接種率亦不足五成，亦有不少疫苗未獲資助，例如「蛇針」等。聯席建議政府積極透過疫苗，擴大社區保障，目標將各年齡職的資助疫苗接種率提高，其中65歲或以上人士提升至最少六成；同時擴大對高危人士的疫苗資助。

豁免長生津者及兒童費用 減輕醫療負擔

彭又指，現時本港公營醫療服務，不少長者可獲資助，而兒童的醫療資助較少，惟一旦患有先天疾病，兒童的醫療開支亦相當高，建議豁免所有申領長生津的長者，以及18歲以下兒童的公營醫療服務費用。他解釋，現時絕大部分長生津申領人已合資格獲醫療費用減免，認為可將擴大資助範圍，免卻行政程序，亦相信資助兒童醫療費用有助鼓勵生育。

公立醫院不少服務輪候時間較長，專科服務甚至要等一至兩年。聯席認為政府需確保公立醫院病人在合理時間內得到治療，建議將服務輪候時間訂立參考指標，中位數應為26周以內，而最長亦不應超過52周。

推動創新藥械普及 八成病人獲資助使用

政府近年推出不同措施加快引入創新藥械，不過彭鴻昌就指，若病人因經濟原因而無法使用新藥，只能「望藥輕嘆」，即使有再多新藥亦無意思。他希望政府推動創新藥械應用，尤其是對公立醫院的罕見病人等，目標將病人獲資助下使用創新藥的比例達至8成，並讓罕見病及特定病人可於創新藥械註冊後6個月內獲資助使用。

另外，聯席亦建議政府識別「因病致貧」個案，將病人「因病致貧」比率降至15%以下；為殘障人士家庭及照顧者，提供住宿、就業、社區照顧等全方位支援；由政府整合大灣區醫療資訊，並協助處理相關醫療糾紛，推動跨境醫療服務等等。

記者：伍萬庭

攝影：陳浩元