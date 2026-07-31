警查碰瓷黨上門檢走大量文件 律師樓放棄提LPP保護 官撤司法覆核申請

警方早前調查「撞車碰瓷黨」，到林逸華律師行進行搜查，檢走共計68個文件夾。律師行今年2月入稟高等法院申請司法覆核，指當中66個文件夾內分別涉及客戶指示、法律意見、醫療報告及法庭文件等，受到「法律專業保密特權（LPP）」保護。案件今於高等法院進行合併聆訊，惟律師行已去信法庭表明無意繼續訴訟，沒有任何律師代表出庭。法官高浩文即時撤銷其司法覆核申請，將於下周一頒書面理由及作訟費命令。

司法覆核申請方為林逸華律師行，答辯方為警務處處長。林逸華律師行今沒有任何律師代表到庭，警務處一方指，林逸華律師行向法庭提交的已清晰顯示他們無意繼續訴訟，入稟後亦沒有提交過任何文件，要求法庭直接駁回其司法覆核申請。

警務處指文件證物涉詐騙

警務處一方另申請訟費，指林逸華律師行主要理據在於客戶檔案受法律專業保密權（LPP)保護，但警方在蒐證階段已掌握相當強的表面證供，顯示相關證物涉及詐騙，蒐證過程對律師行並未構成不公；再加上本案是由律師行主動放棄訴訟，因此理應由律師行承擔訟費。

法官高浩文當場直接駁回林逸華律師行的司法覆核申請，並宣佈將於下周一頒下判詞，補充裁決理由及頒布訟費命令。

案件編號：HCAL417/2026

法庭記者：劉曉曦