自願名冊58%學校表列 鄧飛指家長選校有豐富信息

為促進私校自律， 屬自願性質的《私立學校名冊》日前正式出爐，有91間國際學校與私立中小學表列，約佔全港私校58%，其中約3成私立中學納入名冊。教育界議員鄧飛今（31日）於一電台節目表示，入了名冊的學校代表合規，但不一定是辦學辦得非常之好，這是誤會，籲家長要自行了解學校的情況。

他指，自名冊出台後，很多網上留言說入了名冊的學校即是「名校」，但實際不是，謹代表該校合乎教育局的營運要求。他認為名冊是一個好的開始，有超過五成八學校參與，對於家長選校時提供的信息已很豐富。

教育界議員鄧飛。資料圖片

未入名冊學校有自己考慮 強調並非一次性名冊

他強調名冊會陸續更新，今天未加入的學校，可能有自己的考慮，亦有些可能仍然在進行中，只欠部分文件，並非一次性的名冊。他更稱所有私校不論是否名冊表列，都須按條例合規營辦，仍然受到教育局的日常監管。

至於名冊要求校方提供關鍵營運資料，包括財務、遷校或結構重組規劃，鄧飛認為這是合理安排，部分資料提供是針對過往曾發生涉及私校的爭議，故這對於教育局作為監管部門，了解校方關鍵營運資料，是對規範私立學校健康發展是必須的。

而私立中學僅3成學校表列，他解釋香港過往主要有私立小學，私立中學是近年來變多了，但辦學年期及經驗都不夠私立小學多，因此在名冊上看到私立小學較多屬正常。

記者：郭詠欣