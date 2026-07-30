故宮文化博物館新展覽「城中一日」明日開幕 引領公眾穿越時空探索古代智慧

香港故宮文化博物館全新展覽「城中一日—跨越時空的格物實驗」明天（31日）起正式開放予公眾參觀，八月中起開始舉辦公眾工作坊。香港故宮文化博物館董事局副主席曾德成表示，展覽體現博物館致力以當代視角弘揚中國文化。

展覽匯聚九位本地藝術家創作 連接中國傳統文化

故宮文化博物館今日就展覽舉行開幕典禮。香港故宮文化博物館董事局副主席曾德成致辭時表示，展覽匯聚九位本地藝術家的創作，連接中國傳統文化與當代藝術，體現博物館致力以當代視角弘揚中國文化。

曾德成回顧，博物館四年來已舉辦逾三十個展覽，累計接待海內外觀眾近五百萬人次，今年還有四個與北京故宮博物院合作的全新展覽，而為慶祝中埃建交七十周年舉辦的「古埃及文明大展」亦反應熱烈，下半年會推出兩個關於世界不同地區文明的重要展覽。

港故宮文化博物館董事局副主席曾德成致辭。吳艷玲攝

曾德成：香港在中華文化傳承創新扮演重要角色

他強調，香港在中華文化傳承創新及推動世界文明對話方面扮演重要角色，而香港發展成為中外文化藝術交流中心的關鍵動力在於人才，他感謝賽馬會慈善信託基金對參展藝術家和創意人才的培育，指基金自博物館開館以來一直提供慷慨支持，為公眾帶來多個展覽、教育和文物保育項目。

香港賽馬會慈善事務部主管（文化、體育及社區聯繫協作）葉巧兒表示，馬會一直致力於積極推動香港的藝術、文化與保育發展，並響應國家規劃，支持香港成為中外文化藝術交流中心。她特別提到，是次展覽以繪畫、雕塑及多媒體等多元媒介，巧妙融合傳統智慧與現代生活。同時設立以體驗工作坊為核心的創意實驗空間，鼓跨代共創，促進社群互動。

展覽由博物館客席策展人鄭嬋琦策劃，展出九位香港藝術家涵蓋繪畫、雕塑及多媒體藝術等作品，透過不同手法重新演繹傳統與現代文化元素。展覽以「城中一日」為主題，將開放至明年2月，主題靈感來自講述清代皇帝一天生活的「紫禁一日」展覽，兩者互相呼應。

當中「Labubu」創作者龍家昇的畫作位於展廳入口處，兩側分別是紫禁城御花園和油麻地榕樹頭的景象，為展覽「時空交錯」的主題定下輕鬆氣氛。鄭嬋琦表示，展覽希望讓香港藝術家以當代藝術訴說中國文化的源流與歷史，讓大家對中國文化有更親近的認識，並希望為年輕藝術家提供更大的舞台展出作品。

此外，館方預計八月中起逢星期六、日舉辦一系列公眾工作坊，鼓勵各界參與創作。活動由不同藝術家，以及聽障藝術家唐蘋、以足作畫的盧佩鏞等展能藝術家帶領。

香港賽馬會慈善事務部主管（文化、體育及社區聯繫協作）葉巧兒。吳艷玲攝

參展藝術家雷焯諾的作品以想像清代皇帝移居香港的日常生活為概念。她會在工作坊中教導公眾繪畫穿上古人服飾的自畫像，作品完成後會張貼於展牆，希望不論大人小朋友都能參與，讓作品成為展覽的一部分。

藝術家曾慶靈則以水彩動畫描繪魚類，投影於圓形屏幕上，象徵現在與古人看到的魚是一樣的以代表永恆。參加者亦可在其帶領的工作坊中，繪畫魚類並投影至圓形屏幕之上。

記者：周育瑩