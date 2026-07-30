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紅十字會發表《全港災害風險地圖》 全港過半地區面對多重災害威脅 兩區風險最高

社會
更新時間：17:01 2026-07-30 HKT
發佈時間：17:01 2026-07-30 HKT

極端天氣影響本港，紅十字會發表《全港災害風險地圖》，分析本港三類常見災害，包括颱風、極端酷熱及火災等，發現全港14.7%地區屬極高災害風險，主要位於元朗及北區部分地區，其餘則分布於九龍人口密集市區及大澳。研究指，全港超過一半地區同時面對兩種或以上高或極高風險災害。紅十字會認為，社會應及早將災害風險納入規劃考慮，以減低極端天氣對社區的風險。

整體災害風險集中元朗 香港逾半地區面對多種高風險災害

研究分析本港三類常見災害包括颱風、極端酷熱及火災，對本港不同地區的風險及地區的應對能力，及整合紅十字會過去多年的社區服務經驗與前線數據，從「危害與暴露」、「脆弱性」及「應對能力不足」三大範疇、共42項指標作出綜合評分，以評估社區經濟能力及受影響群體的整體狀況。

紅十字會早前分析本港三類常見災害，發現全港14.7%地區屬極高災害風險，主要位於元朗及北區部分地區。
紅十字會早前分析本港三類常見災害，發現全港14.7%地區屬極高災害風險，主要位於元朗及北區部分地區。

結果發現，全港14.7%地區屬極高災害風險，主要位於元朗及北區部分地區，其餘分布於大澳及九龍人口密集市區，如油麻地、深水埗及土瓜灣等。此外，紅十字會亦發現，全港超過一半地區同時面對兩種或以上高或極高風險災害。根據統計，同樣面對三種高風險災害的佔21.8%，面對兩種的佔30.8%，面對一種的佔28.0%，沒有任何高風險災害風險的則佔19.4%。

紅十字會亦發現，較多低收入及教育程度較低住戶的地區面臨酷熱問題的比例較高。以天文台去年的數據為例，新田及古洞錄得熱日103天，紅磡錄得熱夜54天。

紅十字會：颱風臨時庇護中心選址 未能便利偏遠居民

此外，紅十字會亦發現，本港的颱風臨時庇護中心未能涵蓋偏遠地區居民，以全港平均距離888米為基準，八鄉距離庇護中心3,725米，為平均距離約4.2倍；而沙頭角及船灣距離3,113米，為平均距離約3.5倍。香港紅十字會行政總裁林傳芃建議，鄉郊地區距離偏遠，不同界別可共享資源，建議社區設施在有需要時變身庇護中心，另亦可建立較小但分散的庇護中心，並納入北部都會區規劃考慮。

紅十字會發現，本港的颱風臨時庇護中心未能涵蓋偏遠地區居民。
紅十字會發現，本港的颱風臨時庇護中心未能涵蓋偏遠地區居民。

七成市民過去一年未參與防火演練

紅十字會亦發現，香港普遍缺乏大規模防火演練，市民防火意識及參與意欲不高。根據紅十字會公眾災難應對能力調查2026，逾七成市民過去一年未曾參與防火演練，其中火災風險極高地區參與率嚴重偏低，最低為九龍城只有23.2%，其次為深水埗有29.6%，而油尖旺則有33.3%。

紅十字會發現，香港普遍缺乏大規模防火演練。
紅十字會發現，香港普遍缺乏大規模防火演練。

紅十字會表示，今次發布風險地圖只是第一步，更重要是讓服務精準回應地區需要，不能「一刀切」，並建議社會及早將災害風險納入規劃考慮，在城市發展過程中制定相應措施減低風險，期望藉此引起各界關注與合作，投放資源找出更有效方法。

記者、攝影：葉芷均

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