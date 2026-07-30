本港去年整體自殺率創6年新低 惟19歲以下自殺個案急增3成 團體指現「整體回穩、局部惡化」趨勢

香港撒瑪利亞防止自殺會今日（30日）公布2025年最新自殺死亡數據，數據顯示，本港整體自殺率雖創下6年新低，但兒童及青少年自殺個案卻急升超過3成，呼籲政府將防止自殺機構納入「三層應急機制」，能恆常性跟進自殺傾向個案，以跨界別力量築起生命安全網。

青少年自殺率創近10年高 家庭問題成主因

根據死因裁判庭統計顯示，2025年本港錄得1,019宗自殺個案，整體自殺率由2024年的每10萬人15.1人回落至13.57人，創2020年以來新低。惟0至19歲死亡個案由去年的35宗急增至47宗，升幅超過3成，自殺率達4.72，創近10年新高，呈現「整體回穩、局部惡化」趨勢。

中心紀錄顯示去年共處理228宗19歲或以下危機介入個案，男性求助者較女性多2倍，主要問題依次為家庭（29.4%）、精神健康（20.2%）及人際關係（17.1%）。

香港自殺率仍高於世衛標準

70歲或以上長者錄得257宗死亡個案，自殺率為每10萬人21.1人，雖創近10年新低且連續4年下跌，但仍居各年齡層之首。20至69歲勞動人口自殺率普遍回落，其中40至49歲顯著下跌逾27%。對比世衛2025年報告全球標準化自殺率為每10萬人8.9人，本港13.57人仍高於國際水平。

倡擴展三層應急機制 跨界別建安全網

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事鄭頌指出，中心未來工作將加強青少年及家長支援服務，強化家庭評估及治療轉介，積極推動家庭教育。

鄭頌亦建議政府擴展「三層應急機制」，將防止自殺機構納入協作單位，並推動入校危機篩查恆常化及加強家庭支援，完善學生自殺數據收集機制。他呼籲大眾以「Be There陪伴」身邊失意者，透過跨部門與跨專業協作，為暗處掙扎的生命建造希望安全網。

求助者經兩年輔導終走出陰霾 鼓勵青年「講出來」

曾接受機構輔導的珊在會上分享。她指過去常遭家人責罵「垃圾、冇用」，令她極度自卑，曾靠「鎅手」宣洩情緒。惟身邊的人沒有為她解憂，反而質疑她：「你做咩鎅手？你咁傻？你癲咗呀？」惟中心社工給予尊重與接納，讓她在安全環境下學會釋放情緒。

經過2年輔導，珊逐漸脫離自殘，開始重拾自我價值。她感歎：「以前覺得自己差到要死，依家會尋找自己嘅亮點，唔似屋企人講到咁差。」她鼓勵青年勇敢求助：「如果你唔講，反而可能會令事情更加惡化，踏出一步先可以得到適當嘅介入同幫助。」

中心提醒，親友面對青少年自殘行為切忌指責其「博關注」或過度驚慌，應保持平靜與溫和，令其感受到信任及接納，進而透過替代方法降低傷害。鄭頌強調，以「Be There」陪伴同行，是協助青年走出陰霾的關鍵。

記者、攝影：陳耀霆