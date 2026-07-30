天氣酷熱｜林超英形容氣候變化熱到「變態」 促政府及早制訂預案防範熱浪襲港

全球氣候危機持續加劇，前天文台台長林超英在社交平台發文警告，全球氣候變化已達熱到「變態」的程度，不僅觸發前所未有的連鎖效應，更令地球進入全新狀態。他以法國野火導致逾20萬人撤離為例，指極端熱浪威力驚人。雖然香港山火波及建築物的機會極低，但他促請政府與社福機構及早制訂應對預案，以免熱浪突襲時措手不及，令基層市民捱苦。

地球陷入「變態」新狀態

林超英在社交平台發帖，形容「氣候變化已經到了一個熱到『變態』的地步」。他解釋，溫度水平已觸發各種以往無法想像的連鎖效應，令地球方方面面進入另一個「狀態」，變得與過去完全不一樣。

促港府及早部署 支援基層防範熱浪突襲

就本港情況，林超英分析，香港十分幸運，山火波及建築物的概率極低。然而，高溫對基層市民健康帶來的負面影響絕對不容忽視。他促請政府及社福機構及早制訂具體的應對預案，以免當熱浪突然來襲時措手不及，令基層市民深陷困境。

歐洲野火頻發破紀錄

林超英舉目前歐洲頻發的野火為例，指法國的火季來得極早，燒毀的土地面積大幅打破2006年以來的歷史紀錄。當地野火面積最高的三個年份紀錄均在過去八年內錄得，充分反映全球氣溫上升與熱浪「又多又勁」的疊加作用。

法國野火撤離逾20萬人 波爾多市長憂災情惡化

林超英又提及，法國今次的野火災情至今已導致二十多萬當地居民被迫撤離家園。鄰近火場的波爾多（Bordeaux）市長甚至警告，若形勢持續惡化，不排除需要考慮撤離多達一百萬人，期望此悲劇不會成為現實。

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