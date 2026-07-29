宏福苑聽證會｜黃碧嬌兩去信獨立委員會 強烈否認洗樓收授權票 不認識宏業、鴻毅董事

大埔宏福苑大火獨立委員會披露大埔區議員黃碧嬌提交委員會的兩份回覆。大埔區議員黃碧嬌未有出席聽證會，但分別於4月8日及5月8日就委員會律師提出的兩輪問題作出書面回覆。黃碧嬌表示，不認識宏業和鴻毅董事，從未就挑選承建商、標書評審或工程預算提供意見。她又強烈否認外界指控其團隊「洗樓」及威脅居民交出授權票，稱「預約家訪」相熟街坊取得的授權票不多於十張。

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強調未曾就3.3億大維修提供意見

曾任職宏福苑法團顧問的黃碧嬌在4月8日提交的第一份回覆中指，其顧問身份由時任法團主席鄧國權於2021年11月邀請擔任，屬義務及純諮詢性質，在法團及管委會中無決策權，隨原管委會於2024年9月被罷免，其顧問職位亦已自動終止。

對於宏福苑涉及3.3億元的大維修工程，黃碧嬌稱，從未就挑選承建商、標書評審或工程預算提供意見，而她不具備工程專業知識，亦未就工程細節或物料安全提供意見。對於與宏業的關係，她在回覆中聲明，在火災前完全不認識該公司及其董事侯華健，雙方無任何往來。

反駁「洗樓」及「冒簽」指控

黃碧嬌於5月8日提交第二份回覆中反駁多項指控。就外界指控其團隊逐家逐戶「洗樓」及威脅居民交出授權票，黃碧嬌對此「強烈否認」，稱團隊收集授權票的主要途徑是透過街站、日常社區接觸及辦事處代收，「預約家訪」對象僅限於相識多年的老街坊，涉事授權票不多於十張，強調絕無進行無差別「洗樓」 ，亦不會以恐嚇、呼喝或不友善的方式逼使長者交出授權票。

她亦強烈否認有關「派發福袋換取授權票」的指控，因派福袋是發生於2022年，與2024年的招標會議沒有時間及因果關聯。她承認在2021年及2024年的兩次特別業主大會中，曾基於街坊互信分別接收約二十多戶的授權票，但不涉及物資交換。

對於「假授權票」或「冒簽」指控，黃碧嬌指，「冒簽」個案實為業主江祥發的母親親自簽署，是家庭內部溝通不足，警方亦表明不採取進一步行動。對於有指控指她以市建局「樓宇更新大行動 2.0」資助資訊作為「誘餌」收集授權票，黃碧嬌稱兩者完全獨立，因提供資助資訊是履行區議員職責，而在街坊站口頭講解時或出現混淆或口誤，但非有意捏造或欺騙居民。

釋除「人禍」言論及代付訟費疑慮

黃碧嬌在火災後曾稱火災為「人禍」，她解釋「人禍」意指因例如是工人吸煙等人為疏忽致起火，絕非事前知悉風險。至於有關竹棚改鐵棚的建議，她指是轉述難屬對工程物料的質疑，而非專業結論。

對於她曾指宏福苑「這一區區議員不是我覆蓋」的言論，黃碧嬌解釋，據民建聯大埔支部分工，宏福由梅少峰議員辦事處負責。針對有證人指控黃碧嬌曾為他人代付官司費用，黃碧嬌指「完全與事實不符」，在該 2006 年一宗涉及更換排污水管承包商的訴訟，最終律師費由居民集資結清，她從未代任何個人支付法律費用。

對於委員會要求提供的通訊紀錄，黃碧嬌稱，由於手機儲存空間不足，WhatsApp 應用程式設定 90 天後自動刪除訊息，故非刻意不予保留，她亦不認識宏業、鴻毅董事，無任何聯絡紀錄 。

本報港聞組

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