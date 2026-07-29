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12個海洋生態及漁業項目 獲機管局獨立基金資助近1100萬元 推進生態保育

社會
更新時間：11:26 2026-07-29 HKT
發佈時間：11:26 2026-07-29 HKT

由香港機場管理局成立並獨立運作的改善海洋生態基金及漁業提升基金，於2026/27財政年度向12個項目批出合共近1100萬元資助，支持進行創新科研及計劃，推進香港海洋生態保育及可持續漁業發展。

資金助推進海洋生態保育及可持續漁業發展

改善海洋生態基金向9個項目批出合共約640萬元資助。這些項目集中於海洋保育的創新措施，包括發展一個人工智能平台以偵測被廢棄的漁網；研究海草床在氣候調節中的作用；研究馬蹄蟹的種群狀況及遷移生態學；運用中華白海豚福祉評估工具為中華白海豚作出系統性健康分析；以及其他相關的研究工作。

漁業提升基金則向3個項目提供合共約420萬港元資助，包括成立一個持續的調查計劃，以加深對香港漁船生產作業情況和水域資源的了解；組織前往福建及廣東地區以了解現代化水產養殖基地及生態漁村的研究考察活動，促進知識交流及漁業轉型；以及透過人工繁育苗種、試養及增殖放流，恢復在大嶼山水域的黃唇魚種群。

兩基金至今已批出約1.23億元

改善海洋生態基金及漁業提升基金的申請經獨立運作的管理委員會，按照申請項目的目的、過往表現、採用方法、人手、資源及財政預算等準則審批。管理委員會的成員包括相關範疇的學者及專家、環保團體代表及漁民團體代表，委員會亦負責監察各個獲資助項目的進度及成效。

改善海洋生態基金及漁業提升基金為兩個由香港機場管理局於2016年成立的獨立基金，旨在提升本地海洋環境、改善海洋生態及漁業資源。香港機場管理局向這兩個獨立基金合共注資4億元。兩個基金成立至今已批出約1.23億元，以支持多項海洋生態及漁業相關項目，為保護香港海洋及漁業環境作出貢獻。

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