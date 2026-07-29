每日雜誌｜「鐵飯碗」失色 應屆護士未獲聘約愁前路 各大院校近年增學額 公私營市場紛勒肚皮

昔日被視為「鐵飯碗」的護士行業，今年出現職缺收緊。部分應屆畢業生仍未獲公立醫院或大型機構聘用，亦有註冊護士苦惱要否「降格」應徵薪酬及職級均低一截的登記護士空缺。業界指出，各大院校近年增加學額，業界人手供應增多，公營機構招聘轉趨嚴謹，加上經濟環境欠佳，私營市場縮減資源所致，建議當局應把握現時人手相對充裕的契機，改善公院日間及夜間的護病比例，為長遠醫療體系減壓。

「不同院校開了很多護士培訓課程，但不少人一畢業就失業。」登記護士嚴小姐指，今年不少註冊護士（RN）或登記護士（EN）的應屆畢業生面臨失業，「身邊不少獲註冊護士資格的朋友，已失業半年，最慘是畢業後要開始償還學生貸款，但寄了30多封求職信全部無音訊。」

近年學額增加接近6成

本地護士培訓學額近年有所上升，由2016/2017學年約3200個名額，增加接近6成，至2024/2025學年約5000個名額，部分院校更出現「超額收生」情況（見表）。除了學士及文憑課程，本地院校近年相繼開辦註冊前護理碩士，為有志成為註冊護士的本科畢業生而設，每年額外產出逾百名的註冊護士，預期未來數年，每年本地培訓護士人數將維持高位。

醫管局護士學校每年培訓約300名註冊護士。

護士課程學額大增，惟近年政府財赤、整體經濟環境欠佳，公私營醫療機構的營運策略亦有所轉變。今年《財政預算案》續削減2%政府部門經常開支，香港執業護士協會指，醫管局整體營運預算縮減後，人力開支作為最大成本（佔醫管局總開支約7成），必然成為主要節省方向，「當局實際執行的人力控管手段，包括不會全數即時補回自然流失崗位、凍結新增護士崗位，以及壓縮自選兼職與臨時替假護士的聘用規模，減少額外人手開支。」

該協會指，雖然政府強調2%削減為整體開支調控，不影響前線緊急服務人手及設獨立人手補充撥款，「但前線護士、醫護界議員反映，聯網層面為達成節支目標，只能透過凍結招聘、減少臨時護士壓縮成本，兩者存在執行層面落差。」

供應增取錄更嚴謹

香港護士協會主席謝健強則指，醫管局的撥款並無減少，局方按照病房及醫院需求招聘，沒有因而減少僱用，但因應護士供應增加及現時經濟環境，招聘時更為「揀擇」（嚴謹）。

香港護士協會主席謝健強指，未來多間醫院完成重建及啟用，仍有護士人手需求。

醫管局早前回覆傳媒查詢指，2025／2026財政年度共取錄3111名護士，截至5月31日，醫管局共有30151名全職護士，當中包括60名來港工作及160名以有限度註冊方式來港交流的非本地培訓護士。

公立醫院每年開放的護士崗位受限於整體空缺，吸納人手有限，惟私營市場與社福機構的招聘環境亦惡化。有註冊護士在社交平台分享，在醫管局任職7年，離職2個月後仍未找到工作，苦惱要否「降格」應徵薪酬低一截的登記護士空缺。

嚴小姐反映，現時私人安老院舍的護士薪酬全面下調，不論全職或兼職均被壓價。業界甚至傳出，有具規模的社福機構為了節省人力成本，解僱有經驗的護士，改為聘用薪酬較低的應屆畢業生或輸入來港的非本地培訓護士。

私人安老院舍薪酬下滑

謝健強亦指，部分社福機構因撥款減少，開出的薪酬亦降低。他指，曾聽聞有院舍開出登記護士的薪金，聘用註冊護士，「登記護士薪金比註冊護士低，以醫管局為例，前者起薪為2萬多元，後者則達3萬元。」有註冊護士為了生計，只好接受相關安排。

政府已開展新一輪醫療人力推算工作，回顧2023年的醫療人力推算，當時預期2030年與2035年的護士人力缺口，分別為8700人及6900人。現時每年培訓逾3000名護士，未來將增至5000人，對於人手是否飽和，業界各有意見。登記護士嚴小姐認為實際已「飽和」，「我認識的應屆畢業護士大部分都不獲聘用，或者薪酬被調低，其實都影響很多有心做護士的人。」

香港執業護士協會認為，行業面對結構錯配。

香港執業護士協會則認為，行業現時並非全面飽和或缺工，而是面對「結構錯配」，急症及專科缺乏資深護士，但入門級崗位競爭激烈；若學額持續高速增長，但市場新增職位追不上，新人的求職壓力只會越來越大。

香港護士協會主席謝健強指出，隨着人口老化，香港醫療系統的需求會逐漸增加，加上未來幾年醫管局陸續有醫院完成重建及落成啟用，仍有需要聘請護士，「有可能目前找不到工作，但未來仍有不同機會，而護理畢業也未必做護士，也可到醫療器材、保險、奶粉品牌、航空等公司任職，有很多出路。」

業界倡調整護士病人比例

他強調，希望當局在護士人手相對充裕時，調整病房的前線護士人數與病人比例，「現時早更護士與病人比例是1比10，即1位護士照顧10位病人，夜間更達1位護士對21位病人的情況，影響護理質素，長遠有需要增加人手。」

香港執業護士協會亦建議，應調整開支削減機制，分開人手預算，挽留現職護士，降低流失，並增設文職支援崗位，將登記、行政文書工作從護士身上分離，減輕前線護士工作量，長遠宜推廣基層分層護理，減輕公營醫療壓力。

業界建議推廣基層分層護理，減輕公營醫療壓力。 新華社

僧多粥少 業界籲暫緩引入非本地護士

政府於2024年7月修訂《護士註冊條例》，增設「有限度註冊/登記」及「特別註冊/登記」等途徑引入非本地護士。截至去年底，非本地培訓護士註冊或登記生效數字為394人，佔全港護士數量不足1%。面對本港護理畢業生陷求職困難，業界呼籲當局考慮減少或暫緩引入。

香港護士協會主席謝健強表示，非本地護士對本港就業市場的實質影響有限，惟鑑於有本地畢業生暫未能就業，建議政府考慮減少有關輸入。

香港執業護士協會亦強調，「本地護士就業優先」必須作為大原則，在整體職位數量未有大增下，政府必須持續監察就業數據；若新畢業護士就業情況惡化，應適度調控輸入節奏，防止出現取代效應。

擬增設「護理保健師」 憂減聘登記護士

政府擬於保健員之上增設「護理保健師」職級，設立註冊制度並納入院舍人手規定，惟護士界憂慮該職位培訓時數僅760小時，卻需負責插喉、肌肉注射等護理程序，恐衝擊登記護士的定位，要求當局清晰劃分工作範圍。

政府擬設「護理保健師」制度，以填補院舍人手短缺。

擬議制度引起護士界疑慮，香港護士協會主席謝健強指出，明白院舍招聘困難，但登記護士訓練時數達2380小時（包括1600小時臨床實習），「護理保健師」培訓僅760小時（包括280小時實習），遠低於登記護士。他提到，新職級被建議執行肌肉注射、插入或更換留置尿道導尿管及鼻胃管等程序，恐對病人安全構成隱憂，認為當局必須設立嚴謹的覆核機制，如規定每3年檢查從業員資格。

香港執業護士協會亦指，政策文件提到院舍法定人手標準維持不變，院舍可用登記護士或護理保健師符合要求。該會憂慮院舍控制成本下，或優先聘請薪酬較低的護理保健師，影響登記護士，特別是新畢業護士的工作機會，「兩者在安老院的工作高度重疊，很容易出現崗位替代。我們要求政府清晰劃分兩者工作範圍，持續監察登記護士就業數據，做好保障。」

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